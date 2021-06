Fast jede Frau oder Person mit Vulva/Vagina kennt es: wiederkehrende Harnwegsinfekte, hartnäckige Pilze und andere Nervereien. In der neuen Folge vom Gyncast dreht sich alles um die häufigsten Frauenleiden, die weder Geschlechtskrankheiten sind noch Symptome mangelnder Hygiene.

Gemeinsam mit der Gynäkologin Dr. Mandy Mangler vom Auguste-Viktoria-Klinikum in Berlin besprechen die Tagesspiegel-Redakteurinnen Esther Kogelboom und Julia Prosinger was der wahre Grund für die oft belastenden, wenn auch meist harmlosen, Krankheiten ist: Das empfindliche vaginale Mikrobiom ist aus dem Gleichgewicht geraten.

Wodurch gerät die Vaginalflora ins Wanken? Kommt eine Zystitis wirklich vom Minirock oder Sitzen auf kalten Steinböden? Esther Kogelboom berichtet in der 28. Folge der völlig unzensierten Sprechstunde von der Drüberhose – einer zweiten Unterhose aus Frottee – zu der ihre Großmutter den Frauen in der Familie riet.

Außerdem erzählen die Podcasterinnen von ihren schlimmsten Harnwegsinfektionen – besonders gefürchtet auf langen Busfahrten durch ferne Länder und erörtern, warum Menschen mit Penis so viel seltener, aber meist ernster von Blasenentzündungen betroffen sind.

Sind Cranberrys die Retter in der Not, als die sie oft gehandelt haben? Was sagt die Studienlage zur Bedeutung von Pinkeln nach dem Sex? Haben bittere Tees mit Tausengüldenkraut und Hauhechel irgendeinen Effekt außer Placebo? Und ja, man kann tatsächlich auch zu viel Trinken und damit wertvolle Immunstoffe im Urin verwässern.

Wie unterscheidet sich der Harnwegsinfekt vom Pilz? Mit welchen anderen Krankheiten wird eine Pilzinfektion oft verwechselt? Ist die gängige Selbstmedikation wirklich die beste Methode, um Candida albicans loszuwerden?

Wie riskant sind Pilz und bakterielle Vaginose in der Schwangerschaft und wann wird es wirklich Zeit für einen Besuch bei der Gynäkolog:in? Müssen Partner:innen mitbehandelt werden und was sind die besten Tricks der Hörer:innen? Hören Sie rein!

Hör- und Leseempfehlungen

Die gynäkologischen Leitlinien zu Harnwegsinfekten.

Die Journalistin Birgit Bulla hat ein lesenswertes Buch zur Blase geschrieben.

Was halten Sie von diesem fragwürdigen Song?

Verantwortlich für Schnitt und Produktion des „Gyncast“: Markus Lücker.

