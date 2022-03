Masturbation könne etwas sehr Schönes sein. Erstens koste sie nichts, zweitens werde man auf keinen Fall schwanger und drittens sei das Risiko einer Geschlechtskrankheit minimal. Das sagt Gynäkologin Doktor Mandy Mangler in der aktuellen Folge des Gyncast-Podcasts. Darin geht es diesmal um die Frage, warum die Masturbation mit Vulva und Vagina extrem politisch sein kann. Denn lange wurde Solo-Sex nicht nur tabuisiert, sondern auch in die Nähe von psychischen Krankheiten und körperlichem Verfall gerückt.

Zusammen mit Esther Kogelboom vom Tagesspiegel und Anna Kemper vom Zeit-Magazin schaut die Chefärztin deshalb auf die unter Historiker:innen umstrittene Geschichte des Vibrators und der Hysterie, die Zukunft der Sextoys im Metaverse und macht eine Bestandaufnahme der weiblichen Masturbation. So sagt eine Studie, dass 91 Prozent der deutschen Frauen masturbieren, während sie in einer festen Beziehung sind. Kein Wunder also, dass Toy-Händler wie Amorelie jährlich einen Umsatz im zweistelligen Millionenbereich machen.

Außerdem fragen die drei in der Folge: Wie kann Masturbation in der Schwangerschaft helfen, ist Selbstbefriedigung förderlich für Partnerschaften, wie sehen Sexshop im Jahr 2022 aus und was sagt eigentlich Gott zu dem ganzen Thema?

Hinweise zum Podcast

Verantwortlich für Schnitt und Produktion des „Gyncast“: Markus Lücker.

Folgen Sie dem Gyncast auf Instagram!

Den Tagesspiegel-Podcast "Gyncast" finden Sie auch auf Spotify und Apple Podcasts.

Folge 39: Der Penis – Alle harten Fakten

Folge 38: Aborte – Wenn es einfach nicht klappen will

Folge 37: Wenn die Schwangerschaft in den ersten Wochen endet

Mehr zum Thema Tagesspiegel-Podcast „Gyncast“ Alle harten Fakten zum Penis

Von Pubertät, Lust und Verhütung, Kinderwunsch und Kinderkriegen: Der Tagesspiegel-Podcast "Gyncast" ist die völlig unzensierte Sprechstunde mit Frauenärztin Dr. Mandy Mangler. Alle zwei Wochen. Überall dort, wo es Podcasts gibt