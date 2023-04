Tanzverbot am Karfreitag Wann es gilt und welche Strafen bei einem Verstoß drohen

Im Kirchenjahr gilt der Karfreitag als einer der höchsten und wohl auch dunkelsten Feiertage. An diesem Tag gedenken Christen weltweit der Kreuzigung und des Todes Jesu Christi.

Vielen Beschäftigten und vor allem Schulkindern dürfte der Karfreitag allerdings wohl eher wegen seiner Eigenschaften als bundesweiter, gesetzlicher Feiertag bekannt sein, an dem man ausschlafen kann.

Wohl jeder ist an diesem Tag schon einmal über gesetzliche Regelungen wie das umstrittene Tanzverbot, abgesagte Wochenmärkte oder pausierende Volksfeste gestolpert. Aber was hat es damit auf sich? Wo und wann gilt das Tanzverbot? Und droht feierwütigen Gesetzesbrechern eine Strafe?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Welche Regeln gelten am Karfreitag?

Der Karfreitag gehört zu den sogenannten „Stillen Tagen“, an denen gläubige Christen den Leiden und dem Tod Jesu Christi gedenken. In Deutschland geht damit ein gesetzlicher Stilleschutz einher, der unter anderem ein Verbot von öffentlichen Tanz-, Musik- und Sportveranstaltungen mit sich bringt.

Darüber hinaus dürfen an diesem Tag nur solche Filme öffentlich vorgeführt werden, bei denen der „ernste Charakter“ gewahrt bleibt, wie unter anderem die „Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft“ (FSK) mitteilt.

Die genauen Regelungen, welche Veranstaltungen am Karfreitag erlaubt sind und von wann bis wann das Tanzverbot gilt, unterscheiden sich je nach Bundesland.

Tanzverbot: Von wann bis wann gilt es? Baden-Württemberg: ganztägig am Karfreitag, am Folgetag von 0 Uhr bis 20 Uhr

ganztägig am Karfreitag, am Folgetag von 0 Uhr bis 20 Uhr Bayern: ganztägig am Karfreitag und Samstag

ganztägig am Karfreitag und Samstag Berlin: von 4 Uhr bis 21 Uhr am Karfreitag

von 4 Uhr bis 21 Uhr am Karfreitag Brandenburg: ganztägig am Karfreitag bis 2 Uhr des Folgetags

ganztägig am Karfreitag bis 2 Uhr des Folgetags Bremen: von 6 Uhr bis 21 Uhr am Karfreitag

von 6 Uhr bis 21 Uhr am Karfreitag Hamburg: von 2 Uhr am Karfreitag bis 2 Uhr des Folgetags

von 2 Uhr am Karfreitag bis 2 Uhr des Folgetags Hessen: ganztägig am Karfreitag und Samstag

ganztägig am Karfreitag und Samstag Mecklenburg-Vorpommern: ganztägig am Karfreitag bis 18 Uhr des Folgetags

ganztägig am Karfreitag bis 18 Uhr des Folgetags Niedersachsen: ganztägig am Karfreitag und Samstag

ganztägig am Karfreitag und Samstag Nordrhein-Westfalen: ganztägig am Karfreitag bis 6 Uhr des Folgetags

ganztägig am Karfreitag bis 6 Uhr des Folgetags Rheinland-Pfalz: ganztägig am Karfreitag und Samstag

ganztägig am Karfreitag und Samstag Saarland: ganztägig am Karfreitag und Samstag

ganztägig am Karfreitag und Samstag Sachsen: ganztägig am Karfreitag

ganztägig am Karfreitag Sachsen-Anhalt: ganztägig am Karfreitag

ganztägig am Karfreitag Schleswig-Holstein: von 2 Uhr am Karfreitag bis 2 Uhr des Folgetags

von 2 Uhr am Karfreitag bis 2 Uhr des Folgetags Thüringen: ganztägig am Karfreitag Hinweis: Die Daten beziehen sich auf die Feiertagsgesetze (FTG) der einzelnen Bundesländer.

Tanzverbote wie am Karfreitag gelten in den meisten Bundesländern übrigens auch bis in den Karsamstag hinein.

In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen darf aber auch schon am Samstag ab 0 Uhr wieder die Tanzfläche gestürmt werden, in Berlin und Bremen sogar schon am Karfreitagabend ab 21 Uhr.

Tanzverbot nicht nur an Karfreitag Neben Karfreitag und Karsamstag gilt das Tanzverbot in einigen Bundesländern auch an anderen Gedenk- und Feiertagen, wie beispielsweise Heiligabend. Folgende Feiertage* unterliegen (zumindest teilweise) einem Tanzverbot: Neujahr (1. Januar) in Hessen

(1. Januar) in Hessen Aschermittwoch (22. Februar) in Bayern

(22. Februar) in Bayern Volkstrauertag (19. November) in allen Bundesländern

(19. November) in allen Bundesländern Totensonntag (26. November) in allen Bundesländern

(26. November) in allen Bundesländern Heiligabend (24. Dezember) in Bayern, Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen-Anhalt und Thüringen * Hierbei handelt es sich um eine Auswahl. Die Daten beziehen sich auf die Feiertagsgesetze (FTG) der einzelnen Bundesländer.

Mit insgesamt 15 Tanzverbotstagen im Jahr führt Hessen die Liste der Bundesländer mit akutem Tanz-Tabu übrigens unangefochten an.

Tanzverbot ist nicht gleich Tanzverbot Die Sonderregelungen für das Tanzverbot an den „Stillen Tagen“ weichen je nach Bundesland stark voneinander ab. So ist beispielsweise in Schankbetrieben in Bayern am Karfreitag nicht nur das Tanzen, sondern gleich auch das Musizieren untersagt. In Nordrhein-Westfalen werden am Karfreitag sämtliche „unterhaltenden Veranstaltungen außerhalb von Wohnungen“ verboten – sogar auch, wenn es sich dabei um keine öffentliche Veranstaltung handelt. Wer also eine privat organisierte Party im Park veranstaltet, muss mit einem Besuch vom Ordnungsamt rechnen. Demgegenüber nehmen die Berliner es in Sachen Tanzverbot nicht allzu genau und veranstalten jedes Jahr am Karfreitag das große Tanzturnier „Tanzkarussell um das Blaue Band der Spree“, das vom „Sport Club Siemensstadt“ ausgerichtet wird.

Ein Demonstrant und Anhänger der Piratenpartei protestiert am 03.04.2015 in Stuttgart gegen das Tanzverbot. © dpa/Wolfram Kastl

Tanzverbot an Karfreitag: Welche Strafen drohen bei Verstoß?

Die Tanzverbote werden von dem jeweiligen Bundesland geregelt. Wer als Veranstalter dagegen verstößt, begeht eine Ordnungswidrigkeit und muss mit Bußgeldern rechnen.

Die Höhe der Geldstrafe variiert je nach Land: Während beispielsweise in Baden-Württemberg bei einem Verstoß bis zu 1500 Euro fällig werden können, müssen Schankwirtschaftsbetriebe im katholisch geprägten Bayern mit Bußgeldern bis zu 10.000 Euro rechnen, wie die „Deutsche Anwaltsauskunft“ berichtet.

Bei einem Verstoß gilt: Bestraft wird immer nur der Veranstalter.

„Feierlustigen Besuchern droht am Karfreitag schlimms­tenfalls die Strafe, früh nach Hause gehen zu müssen“, schreibt die „Anwaltsauskunft“.

Gilt das Tanzverbot auch bei einer privaten Feier?

Das generelle Tanzverbot gilt in erster Regel für öffentliche Veranstaltungen und nicht für Privatfeiern. „Das Feiern eines Geburtstages oder einer privaten Party ist nicht generell untersagt“, heißt es im Rechtsportal der „Ergo-Versicherung“.

Tanzende Menschen als Graffitti an einer Hauswand in Berlin Berlin. © Imago/serienlicht

Allerdings solle man an diesem Tag auf laute Musik verzichten und darauf achten, dass die Öffentlichkeit nicht belästigt wird, heißt es weiter. Denn in dem Fall könnten wegen der Lärmbelästigung tatsächlich auch Bußgelder verhängt werden.

Muss man eine Strafe zahlen, wenn man in den eigenen vier Wänden tanzt?

Das „Ergo Rechtsportal“ gibt Entwarnung. Auf Privatfeiern und in Privatwohnungen darf das Tanzbein geschwungen werden, solange sich die Öffentlichkeit dadurch nicht belästigt fühlt.

Zur Startseite