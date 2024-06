Tier stirbt in Klinik Mann wirft Hund in Rostock aus sechstem Stock

Ein 29-jähriger Mann hat in Rostock seinen Hund vom Balkon im sechsten Stock geworfen. Das Tier starb kurz darauf in einer Tierklinik, wie die Polizei in der Stadt in Mecklenburg-Vorpommern am Donnerstag mitteilte. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei am Dienstag in der Plattenbausiedlung Groß Klein unweit von Lichtenhagen.

Bei dem Hund handelte es sich um einen Jack Russell Terrier. Gegen den Mann wird nun wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt. (AFP)