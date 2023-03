Uhr vor- oder zurückstellen? Die zehn besten Eselsbrücken für die Zeitumstellung 2023

Wer hat an der Uhr gedreht? Und vor allem: in welche Richtung? Zweimal im Jahr stellen viele Deutsche fest: „Ach ja. Zeitumstellung. Muss ich die Uhr jetzt vor- oder zurückstellen?“

Damit ist jetzt Schluss. Wir verraten Ihnen die zehn besten Eselsbrücken zur Zeitumstellung, damit Sie sich nie wieder fragen müssen: „vor oder zurück?“

Zeitumstellung 2023: Wann genau wird die Uhr umgestellt? Die Zeitumstellung erfolgt in der Nacht von Samstag (25. März) auf Sonntag (26. März). Dabei wird die Uhr um Punkt 2 Uhr nachts um eine Stunde vorgestellt (auf 3 Uhr).

1. Der Gartenmöbel-Klassiker

Die Gartenmöbel-Merkhilfe gehört wohl zu den geläufigsten und beliebtesten Gedächtnisstützen, wenn es um die Frage nach der Richtung der Zeitumstellung geht.

Die Eselsbrücke: Im Frühling stellt man die Gartenmöbel VOR das Haus, im Winter stellt man sie ZURÜCK in den Keller oder Schuppen. Entsprechend stellt man die Uhr im Frühling eine Stunde VOR, im Winter eine Stunde ZURÜCK.

2. Das 2-3-2-Prinzip

Mit der 2-3-2-Formel wird das Jahr in seine chronologischen Einzelteile zerlegt.

Wir starten im Frühling und stellen die Uhren im März von 2 Uhr auf 3 Uhr. Später, im Oktober, wird die Uhr dann auf die Winterzeit zurückgestellt: von 3 Uhr auf 2 Uhr. Dadurch ergibt sich die Reihenfolge 2-3-2.

3. Die Thermometer-Regel

Die Merkhilfe ist denkbar einfach: Im Frühling gibt es PLUS-Grade, im Winter gibt es MINUS-Grade.

Entsprechend wird die Uhr im März eine Stunde vorgestellt (plus), im Oktober wird sie um eine Stunde zurückgestellt (minus).

Abschaffung der Zeitumstellung – War da nicht was? Bereits 2019 stimmte das EU-Parlament für eine Abschaffung der Zeitumstellung. Grundlage dafür bildete eine Umfrage, nach der eine Mehrheit der Deutschen den ständigen Wechsel zwischen Sommer- und Winterzeit und den damit verbundenen Mini-Jetlag ablehnte. Damals wurde die letzte Umstellung für Ende 2021 in Aussicht gestellt. Passiert ist seither allerdings wenig. In Sachen Umsetzung scheinen die Uhren in den EU-Gremien eben langsamer zu ticken. Die Realisierung scheitert an den komplexen Abläufen in der EU. Nachdem das EU-Parlament dem Vorschlag der EU-Kommission zur Abschaffung der Zeitumstellung zugestimmt hatte, ging der Entscheid an den Europäischen Rat. Dieser konnte sich bislang aber noch nicht dazu durchringen, einen gemeinsamen Standpunkt zu finden.

4. Für Vokal-Freunde

Ein weiterer Merkspruch konzentriert sich auf die Vokale:

Im S-O-mmer nach v-O-rne, im W-I-nter nach h-I-nten.

Die Reihenfolge O-O-I-I lässt sich gut einprägen. Gemeint ist, dass die Uhr zum Sommer hin eine Stunde vorgestellt wird, im Winter wird die Uhr eine Stunde nach hinten gestellt.

Uhrmacher Eric Hoos stellt wegen der Zeitumstellung die Uhrzeit an einer Kuckucksuhr neu ein. (Archivbild) © picture alliance/dpa

5. Spring forward, fall back.

Was für die US-Amerikaner funktioniert, greift auch bei uns: „Spring forward, fall back“ („Spring vorwärts, fall zurück“), heißt der wohl bekannteste Merksatz für die Zeitumstellung in den Vereinigten Staaten.

Gemeint ist, dass man im Frühling (engl.: spring) die Uhr vorwärts (engl.: forward) dreht, im Herbst (engl.: fall), stellt man die Zeit zurück (engl.: back).

Zeitumstellung in den USA In den meisten Teilen der USA gibt es ähnlich wie bei uns eine Sommerzeit und eine Winterzeit. Entsprechend werden also auch jenseits des großen Teichs im Frühling und Herbst die Uhren umgestellt. Allerdings findet die Zeitumstellung in den USA an anderen Tagen statt: Am 12. März werden die Uhren auf Sommerzeit umgestellt, am 5. November auf Winterzeit zurückgestellt. Nicht die ganzen Vereinigten Staaten nehmen an der Zeitumstellung teil. Ausnahmen bilden Hawaii, Puerto Rico, American Samoa, Guam, die Virgin Islands und ein Großteil des Staates Arizona (Ausnahme hier: das indigene Reservat Navajo Nation), wo man sich gegen eine Umstellung auf Sommerzeit („Daylight Saving Time“) entschieden hat. Auch in den USA werden die Vor- und Nachteile der Zeitumstellung seit Jahren heiß diskutiert. Bereits im März 2022 beschloss der US-Senat einstimmig die Abschaffung der Winterzeit. Der Beschluss kam dann allerdings im Repräsentantenhaus ins Stocken.

6 Der „Winter hinter“-Reim

Wer eher lyrisch veranlagt ist, kann sich den altbekannten Reim „Im Winter hinter“ merken. Damit ist gemeint, dass die Uhr zur Winterzeit um eine Stunde zurückgestellt wird – von 3 Uhr nachts auf 2 Uhr.

Uhrmachermeister Rolf Zurmöhle stellt die Zeiger der Turmuhr von St. Jacobi in Hannover zur Zeitumstellung noch per Hand um. (Archivbild) © picture alliance / dpa

7. Die Bauernregel

Ein bekannter Spruch zur Zeitumstellung heißt „​Zur Erntezeit, das merk dir bloß, fällt dir ‘ne Stunde in den Schoß.“ Der Regel entsprechend werden die Uhren im Herbst zur Erntezeit eine Stunde zurückgestellt – uns wird eine Stunde geschenkt.

Ob dieser Spruch tatsächlich einer althergebrachten Bauernregel entspricht oder erst in jüngerer Zeit entstand, ist allerdings fraglich.

8. Immer Richtung Sommer!

Sommerkinder und Fans der heißen Jahreszeit können sich den Spruch „Immer Richtung Sommer“ merken. Damit ist gemeint, dass man die Uhren im Frühling eine Stunde nach vorn in Richtung Sommerzeit stellt, im Winter stellt man die Zeit eine Stunde zurück.

Wird durch die Zeitumstellung tatsächlich Energie eingespart? Die Zeitumstellung wurde am 6. April 1980 im Zusammenhang mit der damaligen Ölkrise eingeführt. Mit der Maßnahme sollte Energie eingespart werden. Eigentlich passt dieser Ansatz in Anbetracht der anhaltenden Energiekrise infolge des Ukrainekriegs gut in unsere heutige Zeit. Mittlerweile steht allerdings fest, dass die Zeitumstellung de facto gar nicht zum Energiesparen beiträgt. Zwar wird im Sommer weniger Strom für Licht verbraucht, weil die Uhr eine Stunde vorgestellt wird. Allerdings werde dafür im Frühjahr und Herbst in den Morgenstunden mehr geheizt, heißt es beim Umweltbundesamt. Der angestrebte Energiespareffekt hebe sich dadurch also auf.

9. Der frühe Vogel

Für Morgenmuffel und Langschläfer dürfte der folgende Spruch eine gute Eselsbrücke sein: Im FRÜHling muss man FRÜHer aufstehen. Entsprechend wird uns im März eine Stunde Schlaf geklaut, weil die Uhren eine Stunde vorgestellt werden.

Bei der Zeitumstellung im März wird die Uhrzeit von 2 Uhr nachts auf 3 Uhr vorgestellt - uns wird eine Stunde geklaut. © picture alliance/dpa

10 Der Winterreifen-Zyklus

Die Winterreifen-Regel ist ein echter Allrounder und verrät nicht nur, wann die Uhr umgestellt wird, sondern beantwortet auch die Frage: vor- oder zurückstellen?

Die Eselsbücke: Winterreifen braucht man von O-ktober bis O-stern.

Die Zeitumstellung wird also immer gegen Ende Oktober und um Ostern vorgenommen.

Die Richtung der Zeitumstellung: Im Oktober werden die Winterreifen DRAUFGESETZT – wir bekommen eine zusätzliche Stunde geschenkt. An Ostern werden die Winterreifen ABGENOMMEN – uns wird eine Stunde geklaut.

Kleiner Eselsleiter-Bonus: Die O´s in dem Merksatz erinnern in ihrer Form tatsächlich an Reifen.

