Unwetterwarnungen in Frankreich und Großbritannien Sturm „Henk“ sorgt vielerorts für Sturm und Regen

Der britische Wetterdienst Met Office hat am Dienstag vor starkem Wind und schwerem Regen in großen Teilen von England und Wales gewarnt.

An Küstenregionen könne es durch das Sturmtief „Henk“ zu Böen mit Windgeschwindigkeiten von mehr als 120 Stundenkilometern kommen, hieß es in einer Wetterwarnung. Es sei gut möglich, dass es Stromausfälle gebe und Gebäude beschädigt würden.

Der Wetterdienst warnte auch vor Überschwemmungen infolge starker Regenfälle. In großen Teilen des Landes wurden Hochwasserwarnungen ausgesprochen. An mehreren Orten kam es bereits am Dienstag zu Überschwemmungen, wie auf Bildern der Nachrichtenagentur PA zu sehen war – unter anderem an den Flüssen Severn in der Grafschaft Worcester und Ouse in Yorkshire.

Häuser wurden in der Nähe von York in England überschwemmt. © dpa

Höchste Unwetterwarnstufe in Nordfrankreich

Auch in Nordfrankreich ist wegen Sturm „Henk“ und heftigen Regens die höchste Unwetterwarnstufe ausgerufen worden. Es wurde im Departement Pas-de-Calais vor Überflutung gewarnt. Der Pegelstand etlicher Flussläufe steige weiter und der Regen halte an, teilte der Wetterdienst Météo France am Dienstag mit.

120 zusätzliche Feuerwehrleute sowie Kräfte des Militärs und Zivilschutzes mit Pumpen seien in die Region beordert worden, sagte Innenminister Gérald Darmanin. Frankreich habe außerdem auf EU-Ebene um Hilfe mit Pumpen hoher Kapazität gebeten.

Anfang November bereits wurde Nordfrankreich von Überschwemmungen getroffen, und auf etlichen Flächen war das Wasser seitdem noch nicht abgeflossen. Die Böden sind völlig durchnässt.

Die Behörden warnten nun vor Behinderungen des Straßen- und Bahnverkehrs, Stromausfällen sowie dem Überlaufen oder Brechen von Deichen. Wie die Zeitung „La Voix du Nord“ berichtete, wurden in der Ortschaft Blendecques die Bewohner von rund 15 Straßenzügen zum Verlassen ihrer Häuser aufgerufen.

Etliche Landstraßen wurden gesperrt. Präsident Emmanuel Macron, der selber aus Nordfrankreich stammt, stand in Kontakt mit betroffenen Kommunen. (dpa)