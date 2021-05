Bei einem Auftritt als Gastgeber der US-Comedyshow "Saturday Night Live" (SNL) hat Tesla-Chef Elon Musk auf seine Form von Autismus hingewiesen. Er sei der erste Mensch mit dem Asperger-Syndrom, der die Show moderiere, sagte Musk - "oder zumindest der erste Mensch, der es zugibt".

In seinem Eröffnungsmonolog gab der exzentrische Unternehmer, der auch Gründer des Weltraumunternehmes SpaceX ist, eine Erklärung für sein gelegentlich sonderbares Verhalten: "Schauen Sie, ich weiß, dass ich seltsame Dinge sage oder veröffentliche, aber so funktioniert mein Gehirn eben."

[Wenn Sie alle aktuellen Entwicklungen zur Coronavirus-Pandemie live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Jedem, den er beleidigt habe, wolle er sagen: "Ich habe Elektroautos neu erfunden und ich schicke Menschen in einer Rakete zum Mars. Dachtet ihr wirklich, ich sei ein gemütlicher, normaler Kerl?"

Musk hatte in der Vergangenheit mehrfach Kritik auf sich gezogen, unter anderem, weil er sich öffentlich über die US-Börsenaufsicht lustig gemacht hatte. Im Jahr 2018 hatte er einen Höhlentaucher, der Kinder aus einer Höhle in Thailand rettete, als "Pädo-Typen" bezeichnet.

Auch mit anderen Aussagen erregte Musk Aufmerksamkeit

Bei der Comedy-Show scherzte der Unternehmer auch über den außergewöhnlichen Namen seines Sohnes XÆ A-XII sowie die Kryptowährung Dogecoin. Die Währung mit einem Marktwert von umgerechnet rund 60 Milliarden Euro sei "ein unaufhaltsames Vehikel, das die Welt erobern wird", sagte Musk - nur um Dogecoin kurz darauf abstürzen zu lassen: Als ein Darsteller der Show, Michael Che, ihn fragte: "So, it's a hustle?", antwortete Musk: "Yeah, it's a hustle." Und lachte anschließend. Das englische Wort Hustle lässt sich mit Rummel, Trubel oder Hetze übersetzen.

[Mehr zu Musk: Zehn Karriere-Regeln :Was Bezos, Musk und Gates so erfolgreich macht (T+)]

Das reichte, um den Kurs der Kryptowährung kräftig fallen zu lassen. Auf der Krypto-Börse Binance notierte sie nur noch bei 0,47 Dollar, ein Rückgang von 28 Prozent im Vergleich zu dem vor der Sendung erreichten Niveau. Der einschlägigen Krypto-Datenseite CoinGecko.com zufolge hat Dogecoin im vergangenen Monat mehr als 800 Prozent an Wert gewonnen und stieg damit zur viertgrößten digitalen Währung auf - mit einer Marktkapitalisierung von 73 Dollar Milliarden. Vergangenen Donnerstag hatte der Kurs ein Rekordhoch von 0,73 Dollar erreicht.

Anhänger von Krypowährungen hatten Musks Auftritt mit Spannung erwartet

Der Auftritt war in den USA mit Spannung erwartet worden, besonders auch von Anhängern von Kryptowährungen. Mit Tweets wie "Doge" und "Dogecoin is the people's crypto" (Doge ist die Kryptowährung des Volkes) hatte Musk die Rallye von dogecoin mit befeuert. Der unkonventionelle Konzernchef hatte zuvor wiederholt zahlreiche Kommentare über Kryptowährungen auf Twitter gepostet und das normale alte Bargeld dafür kritisiert, dass es nur negative Realzinsen abwerfe. "Nur ein Narr würde nicht woanders hinschauen", sagte Musk im Februar.

Mehr zum Thema Erfolg für Firmenchef Elon Musk SpaceX-Rakete landet beim fünften Testflug erstmals sicher

Am vergangenen Donnerstag tweetete Musk: "Kryptowährung ist vielversprechend, aber bitte investieren Sie mit Vorsicht!" In einem beigefügten Video sagte er aber auch, dass Kryptowährungen eine "gute Chance" hätten, "die zukünftige Währung der Erde" zu werden. Seit März Tesla-Kunden das Elektroauto mit der Krypto-Währung Bitcoin bezahlen. Musk selbst hatte Anfang Februar für 1,5 Milliarden Dollar die hochvolatile Kryptowährung gekauft und damit für einen Hype gesorgt. (AFP/dpa)