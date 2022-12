Geiselnahme in Dresden Täter festgenommen – Opfer befreit und unverletzt

In einem Einkaufszentrum in der Dresdner Innenstadt hat es am Samstagmorgen eine Geiselnahme gegeben. Gegen Mittag teilte die Polizei mit, der Geiselnehmer sei gefasst. Zwei Menschen wurden demnach aus seiner Gewalt befreit. Sie seien äußerlich unverletzt. Die Opfer würden nun ärztlich betreut. Der Einsatz dauere an.

Die Polizei hatte in Dresden-Prohlis zuvor gegen 7.20 Uhr in einem Mehrfamilienhaus eine tote 62-jährige Frau gefunden. Das Tötungsdelikt stehe in Zusammenhang mit dem Einsatz in der Dresdner Innenstadt, teilte die Polizei mit. Tatverdächtig sei der 40-jährige deutsche Sohn der Frau.

Der mutmaßliche Täter in Sachsen ist nach Angaben eines Polizeisprechers in seinem psychischen Verhalten sehr auffällig. „Wir gehen am ehesten von einer psychischen Erkrankung aus.“ Der Polizei sei ansonsten nichts offenkundig bekannt. Es deute alles auf eine psychische Erkrankung hin.

Wegen der Geiselnahme kam es zu einem Großeinsatz der Polizei. Diese evakuierte das Einkaufszentrum Altmarkt-Galerie und angrenzende Bereiche. Mehrere Menschen kamen in einem Bus der Dresdner Verkehrsbetriebe unter und wurden dort betreut. Auch der berühmte Striezelmarkt sollte vorerst geschlossen bleiben. Die Polizei bat wegen der Geiselnahme, die Dresdner Innenstadt zu meiden. Der Bereich rund um die Altmarkt-Galerie sei abgesperrt.

Kretschmer spricht Opfern Anteilnahme aus

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat nach der Geiselnahme und dem Tötungsdelikt von Dresden den Opfern sein Mitgefühl ausgesprochen. „Ich bin erleichtert, dass diese bedrohliche Situation beendet werden konnte.

Ich danke allen beteiligten Einsatzkräften der sächsischen Polizei für ihr entschlossenes und umsichtiges Handeln“, schrieb Kretschmer am Samstag bei Twitter. Und er ergänzte: „Wir trauern um ein Menschenleben.“

In seinen Gedanken sei er bei den Opfern dieses Tages und hoffe, „dass sie diese schrecklichen Erlebnisse, auch gemeinsam mit ihren Mitmenschen, besprechen und verarbeiten können.“

Tatverdächtiger versuchte vorher, Radiosender zu stürmen

Die „Bild“ berichtete zuvor, dass der mutmaßliche Täter nach dem Tötungsdelikt an seiner Mutter bewaffnet zum Sender Radio Dresden gestürmt sein und Schüsse abgegeben haben soll. „Es ist nun Aufgabe der Tatortarbeit, das zu verifizieren“, sagte ein Sprecher der Polizei am Samstag. Das Bürogebäude in der Nähe der Innenstadt werde von Kriminalisten durchsucht.

Dort soll der Tatverdächtige die Brandschutztür beschädigt haben. Der Chef von Radio Dresden, Tino Utassy, sagte der Bild: „Zum Glück konnten sich alle Mitarbeiter in Sicherheit bringen.“ Dem Schützen sei es nicht gelungen, in den Radiosender einzudringen.

Der „Sächsischen Zeitung“ zufolge bestätigte die Polizei mittlerweile auch, dass „eine Person bei Radio Dresden am Ammonhof eindringen wollte“. Das Gebäude sei noch immer abgesperrt.

Einem Polizeisprecher zufolge wollte der mutmaßliche Täter nach der Tötung seiner Mutter Kontakt zur Presse aufnehmen. Deshalb soll er zu dem Radiosender gestürmt sein. Daraufhin soll der Täter in die Altmarktgalerie gestürmt sein und Geiseln genommen haben.

Das Bündnis „Genug ist Genug“, dass sich für mehr Unterstützung für Arme einsetzt, sagte eine für den Nachmittag geplante Demonstration in der Dresdner Innenstadt ab. (mit dpa, AFP)

