Wann ist Ostern 2023? Karfreitag, Ostersonntag, Osterferien – alle Daten in der Übersicht

Das Wichtigste gleich am Anfang: Ostern findet in diesem Jahr Anfang April statt. Der gesetzliche Feiertag Karfreitag, an welchem laut Bibel Jesus gekreuzigt wurde, fällt auf den 7. April 2023. Auch der Ostermontag zählt zu den gesetzlichen, bundesweiten Feiertagen, an dem die Geschäfte geschlossen bleiben. Ostersonntag ist lediglich in Brandenburg ein gesetzlicher Feiertag.

Somit fällt Ostersonntag auf den 9. April 2023 und der Ostermontag auf den 10. April 2023. Des Weiteren sind der Gründonnerstag (6. April 2023) sowie der Karsamstag (8. April 2023) zwar bedeutende Tage des Christentums, allerdings zählen sie nicht zu den gesetzlichen Feiertagen.

Osterferien 2023 in Berlin und Brandenburg

In Berlin finden die Osterferien in diesem Jahr vom 3. bis 14. April statt und damit beginnen sie an einem Montag und enden an einem Freitag, wodurch sich zwei volle Wochen Ferienzeit ergeben, welche sich perfekt für einen Kurztrip oder einen spontanen Osterurlaub eignen. In Brandenburg starten die Schulferien ebenfalls am 3. und enden am 14. April.

Alle Daten zu Ostern 2023 im Überblick

Palmsonntag: 2. April 2023

2. April 2023 Karfreitag: 7. April 2023

7. April 2023 Ostersonntag: 9. April 2023

9. April 2023 Ostermontag: 10. April 2023

10. April 2023 Schulferien 2023 in Berlin: 3. April – 14. April 2023

3. April – 14. April 2023 Schulferien 2023 in Brandenburg: 3. April – 14. April 2023

Die Daten für Ostern 2024

Damit man ganz genau weiß, wann im nächsten Jahr 2024 das Osterfest vor der Tür steht und den alljährlichen Osterurlaub oder das Osterreiten im Umland Berlins frühzeitig planen kann, hier die Osterfeiertage 2024 im Überblick:

Palmsonntag: 24. März 2024

24. März 2024 Karfreitag: 29. März 2024

29. März 2024 Ostersonntag: 31. März 2024

31. März 2024 Ostermontag: 1. April 2024

1. April 2024 Schulferien 2024 in Berlin: 25. März – 5. April 2024

25. März – 5. April 2024 Schulferien 2024 in Brandenburg: 25. März – 5. April 2024

