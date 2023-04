Incel-Wortführer dankt ab – weil er Sex hatte Sind Frauenverachter gar nicht an Frauen interessiert?

Incels, das sind Männer, die Frauen hassen. Weil Frauen ihnen verweigern, was Männern angeblich zusteht: Sex. So der Mythos. Daher auch der Name der Gruppierung, die sich um die Jahrtausendwende in Internetforen zusammenfand. Incel steht für „involuntary celibate“, also „unfreiwillig sexuell enthaltsam“.

Viele von ihnen hängen auch rechtsextremen Gedankengut an. Bei einigen ist der Hass sogar so stark, dass sie zur Waffe greifen. Immer wieder kam es in den vergangenen Jahren zu Amokläufen von Incel-Aktivisten.

Doch sind die gekränkten Männer womöglich gar nicht so unfreiwillig zölibatär? Das lassen die Reaktionen auf den Ausstieg eines bekannten Forum-Moderators der Szene vermuten, der sich selbst „Komesarj“ nennt.

Vom Incel-Anführer zum Verräter?

„Ich hab gemischte Gefühle dabei, die Incel-Community zu verlassen“, schrieb dieser Anfang der Woche auf Twitter. Es fühle sich gut an, kein Incel mehr zu sein. Gleichzeitig werde er alle seine Freunde vermissen. „Ich starte ein neues Kapitel in meinem Leben, wenn auch spät.“ Der Incel-Moderator behauptet, mit 33 Jahren endlich eine Freundin gefunden zu haben. Er ist also nicht mehr sexuell enthaltsam – und kann somit definitionsgemäß kein Incel mehr sein.

Einige reagieren verständnisvoll bis ehrfürchtig: Das sei, als ob LeBron James, ein US-Basketballstar, in Rente gehen würde, schrieb ein Twitter-Nutzer. Die Incel-Community habe Komesarj einen der größten Hoffnungsträger verloren. Doch viele einstige Weggefährten sind empört.

„Es ist ekelhaft, wie du deine Community verrätst, nur weil irgendeine Tussi sich auf dich eingelassen hat“, schreibt einer. „Niemand wird dich vermissen, fakecel“, ein anderer. Das Wort „Verräter“ häuft sich in den Kommentaren, gemischt mit misogynen Beschimpfungen der Frau, die ihnen den Mitstreiter entrissen hat.

Einige machten sich Sorgen: „Je weniger von uns in der Community bleiben, umso schwächer wird unsere Bewegung und unsere Stimme.“ Komesarj selbst reagiert mit Unverständnis. „Genieß es, für irgendeine merkwürdige Sache Jungfrau zu bleiben“, antwortet er einem seiner Hater. „Niemand will Incel sein. Wir sind keine Jedi-Ritter.“

Die Incels zelebrieren ihre Jungfräulichkeit

So viel Hassrede und Morden im Namen der angeblich Unterdrückten und nun stellt sich heraus: Die Incels wollen gar nicht, dass Frauen Sex mit ihnen haben – denn das würde sie ihrer Identität berauben. Sie wollen einfach nur hassen.

Bekommt einer von ihnen das, wohinter sie angeblich alle her sind, ist er ein Verräter. Hinter dem Begriff Incel scheinen sich also in Wirklichkeit Männer gefunden zu haben, die gern unter ihresgleichen verweilen und die Jungfräulichkeit zelebrieren.

Da tun sich ganz neue Perspektiven auf. Die reformierten Männerrechtler könnten sich in „Volcels“ umbenennen, „voluntary celibates“, ihre Aktivitäten auf Gruppenausflüge und Stammtischabende beschränken und vor allem: Frauen endlich in Ruhe lassen. Damit wäre wirklich allen geholfen.