„Was wird aus mir, wie lange haben wir noch?“ Wie der Haushaltsstreit Deutschlands Zukunft bedroht

In der Herzkammer der deutschen Wirtschaft brummt, zischt und quietscht es. Maschinen von der Größe eines Mehrfamilienhauses bewegen glühende Stahlblöcke, in riesigen Öfen werden Eisenerz und Koks zu Roheisen verschmolzen. Wenn die Arbeiter dieses in gigantische Formen gießen, färbt sich der Himmel über Dillingen an der Saar, rund 20 Autominuten westlich von Saarbrücken, minutenlang rot.