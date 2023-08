Wie Bundesbürger ticken „Die AfD profitiert von der Erlösungshoffnung“

Herr Grünewald, die Krisen häufen sich. Seit mehr als einem Jahr herrscht Krieg in Europa. Ihr Institut erforscht schon lange den Gemütszustand der Menschen – zuletzt in einer Zuversichtsstudie. Wie geht es den Deutschen?

Wir haben in tiefenpsychologischen Interviews die Menschen sinnbildlich auf die Couch gelegt, und das zentrale Ergebnis war eine ungeheure Diskrepanz: 87 Prozent blicken zuversichtlich in ihr privates Zukunftsleben und nur 23 Prozent sind optimistisch im Hinblick auf Gesellschaft und Politik.