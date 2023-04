Wie sollten wir Liebe ausleben? „Die Ehe als Institution muss abgeschafft werden“

Frau Roig, in Ihrem Buch „Das Ende der Ehe“ beschreiben Sie, wie Sie sich mit heterosexuell gebundenen Frauen über das Patriarchat unterhalten. „Uns betrifft das nicht“, war ein Satz, den Sie häufig hörten. Wollen Sie den Frauen absprechen, dass sie sich nicht betroffen fühlen?

Meistens sprechen wir über die gesellschaftliche Vorherrschaft des Mannes nur aus der Perspektive des öffentlichen Lebens: Gender Pay Gap, Belästigung auf der Straße, MeToo – all das passiert außerhalb unserer Beziehungen.

Die unterdrückerischen Muster dort klar zu sehen, ist schwierig, wenn wir in ihnen leben. Ich wünsche mir, dass wir auf individueller und persönlicher Ebene über das Patriarchat sprechen. Niemand bleibt zu 100 Prozent davon verschont.

Vor ein paar Jahren waren Sie selbst noch mit einem Mann verheiratet. Sollen wir uns jetzt alle scheiden lassen?

Nein, niemand muss sich scheiden lassen, so ist das nicht gemeint. Die Abschaffung der Ehe wird oft missverstanden als die Abschaffung der Liebe. Wir setzen Ehe und Liebe gleich. Deshalb ist der Titel so provokant. Aber die Ehe ist nichts anderes als eine Institution, die Liebe und Beziehungen normiert. Sie ist kein Gefühl, keine Erfahrung, sondern ein künstliches Konstrukt.

Zur Person Emilia Roig, 40, wurde in Frankreich geboren und lebt seit 2005 in Berlin. Sie ist Politologin und gründete das Center for Intersectional Justice e.V.. Roig schrieb das Buch „Why We Matter: Das Ende der Unterdrückung“. Zuletzt erschien „Das Ende der Ehe. Für eine Revolution der Liebe“ (Ullstein). Sie ist geschieden und Mutter eines Kindes. © Nassim Rad/Tagesspiegel

Deswegen brauchen wir sie nicht?

Historisch betrachtet ist die Grundlage der Ehe die Unterdrückung der Frauen, die Kontrolle einerseits ihrer Körper zwecks Reproduktion, andererseits ihrer Arbeitskraft. Kinder zur Schule bringen, Kochen, Einkaufen und Putzen werden als natürliche Aufgaben gesehen, die sich aus der Ehe und der Rolle als Mutter ergeben.

Wir diskutieren zwar über die Arbeitsaufteilung zwischen Vätern und Müttern, aber die Ehe fördert ein Modell, in dem eher die Frau zu Hause bleibt, weil sie zum Beispiel in Teilzeit arbeitet und die Fürsorge umsonst leistet. Befördert wird das durch das Ehegattensplitting.

Von dem verheiratete Paare profitieren, wenn einer deutlich mehr verdient als der andere.

Meistens ist das der Mann. Diese steuerliche Regelung abzuschaffen, würde viel bewirken. Denn es gibt viele Menschen, die von der Ehe nicht viel halten, für die es aber aufgrund unterschiedlicher Gehälter Sinn ergibt, zu heiraten.

Individuell mag es ja durchaus Sinn haben.

Wenn wir alles individualisieren, dann können wir überhaupt keine Gesellschaftskritik leisten. Für viele Frauen ist die Ehe die einzige Möglichkeit, um nicht in den finanziellen Ruin zu gehen. Aber warum muss das sein? Wir sehen eine bewegende Tradition darin, dass ein Vater seine Tochter am Altar dem Ehemann übergibt.

„Das Ende der Ehe“ ist im Ullstein-Verlag erschienen. © Ullstein

Aber dem zugrunde liegt das Verständnis, dass Frauen als Tauschmittel betrachtet wurden. Liebe zwischen Menschen wird immer existieren. Sie braucht für ihre Entfaltung jedoch keine gesellschaftliche, politische, kulturelle Norm.

Mir wurde das als Mädchen eingetrichtert: Jungs wissen viele Sachen besser. Abgesehen von Haushaltsarbeit. Emilia Roig, Autorin

Sie veröffentlichen Bücher, haben das Zentrum für Intersektionale Gerechtigkeit gegründet, kämpfen für Geschlechtergerechtigkeit. Und schreiben doch, dass Sie sich in der Ehe mit Ihrem Ex-Mann dümmer gestellt hätten, als sie sind. Wie sollen wir uns das vorstellen?

Das war extrem subtil. Sachen, die ich wusste, habe ich mir trotzdem von ihm erklären lassen. Ich habe ihn immer wieder nach Bestätigung oder seiner Meinung gefragt: Wenn ich einen Text geschrieben hatte, wollte ich, dass er ihn bewertet.

Wie erklären Sie das?

Ich glaube, das passiert vielen Frauen, ohne dass sie es merken. Mir wurde das als Mädchen eingetrichtert: Jungs wissen viele Sachen besser. Abgesehen von Haushaltsarbeit. In diesem Fall hat es auch gut gepasst: Mein Ex-Mann war ein paar Jahre älter als ich, er war in seiner Promotion weiter vorangeschritten.

Umgekehrt hat er keine Bestätigung von mir gebraucht und mir seine Texte zum Lesen nicht gegeben. Das sind internalisierte, unbewusste Muster. Mein Verhalten war ein Symptom meiner Sozialisierung.

Nach Ihrer Hochzeit fielen Sie in ein emotionales Loch. Sie kannten den Mann bereits seit einigen Jahren. Was änderte sich mit der Ehe?

Es war ein Gefühl von „es ist jetzt vorbei“. Ich muss noch schwanger werden und dann ist alles abgerundet mit zwei Kindern. Die Ehe ist ein Meilenstein, der so mächtig ist in der Beziehung, dass man sich fragt: Was kommt danach? Es gibt diesen Schlusssatz in den Märchen: Dann lebten sie glücklich und zufrieden bis an ihr Lebensende. Die Ehe ist der Höhepunkt.

Manche Frauen kümmern sich gern um ihre Kinder und Familie und trauen sich nicht zu sagen: Ich mache das Vollzeit und finde es großartig. Aus Angst, als williges Opfer des Patriarchats zu gelten.

Eine Mutter sollte äußern können, dass sie sich gern um ihre Kinder kümmert. Aber es geht nicht, wenn die Gesellschaft ihr dafür keinen Status gibt, kein Einkommen, wenn sie von ihrem Mann abhängig ist. Das gesamte System, Steuern, die Familien- und Sozialpolitik werten ihre Arbeit komplett ab.

Die Fürsorge müsste anders organisiert und betrachtet werden. In unserer kapitalistischen Gesellschaft wird diese Arbeit unwichtig und unsichtbar gemacht, weil sie unmittelbar kein Kapital bringt. Erzieher:innen, Pfleger:innnen, die überall fehlen: Wir müssten eine Aufwertung dieser Arbeit erleben. Wenn der Mann gerecht ist, wird er sagen: Du bekommst die Hälfte meines Gehalts und verfügst darüber, wie du willst, denn deine Arbeit ist genauso wichtig wie meine und ohne deine Arbeit könnte ich nicht arbeiten.

Für ihre Rente bringt es der Frau aber wenig, wenn der Mann ihr privat eine Art Gehalt zahlt.

Ja, sie müssten zusätzlich einen Plan für ihre Rente haben.

Es müsste Gesetz sein, dass die Person, die Vollzeit arbeitet, die Hälfte des Gehalts an die Person, die zu Hause die Care-Arbeit übernimmt, abgibt. Emilia Roig, Autorin

Hat der Staat wirklich ein Interesse daran, Frauen in Abhängigkeit zu halten, oder nicht doch eher ein Interesse an ihrer Erwerbstätigkeit? Wir haben eine Quotenregelung, das Entgelttransparenzgesetz, es wurde schon einiges auf den Weg gebracht.

Frauen sollen erwerbstätig sein. Aber eben nicht alle, sondern die mit einem Diplom, jene, die privilegiert sind. Die Fürsorgearbeit beispielsweise, die dann übrig bleibt, wird an unterbezahlte Frauen übertragen, die in der grauen Wirtschaft arbeiten und einen ungesicherten Aufenthaltsstatus haben.

Die Interessen des Staates sind die von weißen, heterosexuellen, verheirateten Mittelschichtmännern, denn er wird überwiegend durch genau diese Menschen repräsentiert, trotz Quotenregelungen und Entgelttransparenzgesetz.

Was schlagen Sie vor?

Es müsste Gesetz sein, dass die Person, die Vollzeit arbeitet, die Hälfte des Gehalts an die Person abgibt, die zu Hause die Care-Arbeit übernimmt. Dann würden vielleicht viele Männer denken: Wenn ich zu Hause bleibe und dafür die Hälfte des Gehalts meiner Frau bekomme, mache ich das, denn ich verliere nicht an Status, Einkommen und Macht. Wer das Geld hat in einer kapitalistischen Gesellschaft, hat auch die Macht.

Ihr Großvater hat aus Eifersucht versucht, Ihre Großmutter zu erschießen, Ihr Vater unterdrückte Ihre Mutter. Würden Sie für das Ende der Ehe plädieren, wenn Sie „gute“ Männer im Umfeld gehabt hätten?

Vielleicht hätte ich das Buch nicht geschrieben. Wäre mein Vater liebevoll gewesen, hätte das vielleicht nie meinen Blick auf das Patriarchat geschärft und ich hätte es auch weniger in meiner Familiengeschichte erkannt. Da ändert aber nichts an der Tatsache, dass es das Patriarchat gibt.

Wir brauchen eine Krise der Männlichkeit, sagen Sie. Stecken wir da nicht schon mittendrin?

Wir stecken drin, aber sie ist nicht tief genug. Eine wirkliche Krise würde bedeuten, dass wir beginnen, Männlichkeit anders zu definieren. Nicht mehr in Relation zur Frau und ihrer konstruierten Unterlegenheit, wie es oft geschieht. Weg von Gewalt, die bis heute Komponente der Männlichkeit ist.

Ehrlichkeit, Großzügigkeit und Mitgefühl. Das sind die wichtigsten Sachen. Emilia Roig, Autorin, über die Basis einer guten Beziehung

Es gibt männliche Intellektuelle, kritische Männlichkeitsforscher, männliche Sozial- und Politikwissenschaftler. Warum sind sie so leise in dem Diskurs?

Sie sind tatsächlich nicht so präsent – die perfekte Illustration für die mitschuldige Männlichkeit. Mitschuldige Männer sind jene, die nicht aktiv diskriminieren, aber vom Verhalten derer profitieren, die es tun. Sie können weiße Männer als Beispiel nehmen, die die Schuld der patriarchalen Unterdrückung auf andere Männer schieben, auf Muslime, Araber, Schwarze, Roma. Ich glaube, dass so wenige Männer sich damit beschäftigen, weil sie das Gefühl haben: Mit mir hat das nichts zu tun.

Im Buch geben Sie ein Beispiel für die Mitschuld: Wenn der männliche Kollege eine Beförderung annimmt, obwohl eine Kollegin es auch verdient hätte. Er solle lieber ablehnen. Aber ehrlich, wer würde das denn ablehnen?

Sie als Frau sind nicht aufgewachsen mit der Vorstellung, einen Anspruch auf eine Beförderung zu haben, oder dass Sie das verdienen. So wie ein Mann. Deswegen ist das schwer zu vergleichen. Aber ja, soll er doch verzichten!

Wie sprechen Sie über Ihre Theorien mit Menschen, die nicht die gleichen Kapazitäten haben wie Sie und drängendere Sorgen als das Patriarchat?

Ich bin privilegiert, aber meine Cousine zum Beispiel ist Kassiererin. Frauen in prekären Situationen verstehen, was ich schreibe, intuitiv, weil es ihre Lebensrealität ist. Sie erfahren Unterdrückung und Rassismus am eigenen Leib. Wenn wir erst mal verstehen, warum wir da unten sind, und dass es nicht an uns liegt, dann ist schon der halbe Weg gemacht. Um ehrlich zu sein, kommt der meiste Widerstand aus akademischen Schichten.

Sie fordern immer wieder: „Wir müssen mutiger sein, andere Visionen für unsere Gesellschaft zulassen.“ An wen richtet sich dieser Handlungsauftrag?

An uns alle! Auch Menschen, die verheiratet und glücklich damit sind, können sich anschließen. Es sollte möglich sein, Kritik zu äußern, wenn man verheiratet ist, Kinder hat, Hausfrau ist und abhängig vom Mann. Wir erlauben uns in unserer Gesellschaft nicht, zu kritisieren, was wir leben. Es gibt Widersprüche, und diese Widersprüche müssen wir aushalten.

Sie gehen ja auch noch zu Hochzeiten, wie Sie schreiben.

Es ist doch klar, dass ich nicht für die Abschaffung der einzelnen Ehe plädiere. Ich gehe nach wie vor gerne zu Hochzeiten und freue mich für das Glück der Menschen. Die Ehe als Institution muss abgeschafft werden, aber die Feier und die Liebe und die Freude drum herum, das soll bestehen bleiben.

Welche Tipps geben Sie Ihren Freunden für eine gute Ehe?

Für eine gute Beziehung! Das ist was anderes. Ehrlichkeit, Großzügigkeit und Mitgefühl. Das sind die wichtigsten Sachen.

