Die Todesfallmeldungen in Deutschland weisen erstmals einen ungewöhnlichen Anstieg auf. Zuvor hatte die Corona-Pandemie sich nicht nennenswert auf die Anzahl der Sterbefälle aller Ursachen ausgewirkt. Das geht aus aktuellen Zahlen zur Woche bis zum 5. April hervor, die das Statistische Bundesamt veröffentlicht hat.

19.986 Menschen sind demnach in dieser Woche gestorben. "Da die Grippewelle 2020 seit Mitte März als beendet gilt, ist es naheliegend, dass diese vergleichsweise hohen Werte in einem Zusammenhang mit der Corona-Pandemie stehen", schreibt das Amt in einer Mitteilung. Normalerweise würden die Sterbefallzahlen zu dieser Jahreszeit tendenziell zurückgehen.

Der Vergleich mit den vergangenen Jahren zeigt, dass 2016, 2017 und 2019 weniger Menschen in der entsprechenden Woche starben, als in diesem Jahr. 2018 gab es in der 14. Kalenderwoche eine etwas höhere Anzahl von Toten. In dem Jahr fiel die Grippewelle ungewöhnlich heftig aus. In allen Vorjahren sank die Kurve der Sterbefallzahlen in dem Zeitraum bereits. Dieses Jahr jedoch stieg sie.

Vorläufige Zahlen, um das Virus zu verstehen

Die Zahlen hat das Statistikamt schneller als üblich veröffentlicht, um sie auf Effekte durch das Coronavirus untersuchen zu können. Die Werte wurden deshalb noch nicht so umfassend geprüft, wie das sonst üblich ist. Außerdem war eine Auswertung nur bis zum 5. April 2020 möglich. Für die Wochen danach, haben wir noch keine Daten.

Betrachtungen der Todesmeldungen aller Ursachen sind wichtig, weil nicht bekannt ist, wie viele Menschen an Covid-19 sterben, ohne dass dies als Todesursache auch festgestellt wurde. In anderen Ländern und Regionen sind die Todesfallzahlen aller Ursachen dramatisch über das Mittel der letzten Jahre erhöht.

Die New York Times hat beispielsweise berechnet, dass in Spanien über 26.000 Menschen mehr gestorben sind, als sonst zu erwarten wäre. Nur etwa 17.000 wurden allerdings als Corona-Todesopfer erfasst. Auch in Großbritannien ist eine erhöhte Sterblichkeit festgestellt worden, wie die „Financial Times“ berichtete.

Dramatisch erhöhte Todeszahlen in New York City

In New York City ist die Anzahl der Todesfälle um das Sechsfache erhöht. Das heißt aber nicht, dass alle von ihnen an Covid-19-Infektionen starben. Todesfälle durch überlastete Krankenhäuser oder andere Folgen des Ausnahmezustands sind ebenfalls in den Zahlen enthalten.

Gleichzeitig ist es möglich, dass die bestehenden Kontaktbeschränkungen andere Todesfälle, die nicht mit Covid-19 zusammenhängen, verhindert haben.

Was ist „Übersterblichkeit“?

All diesen Überlegungen liegt das Konzept der „Übersterblichkeit“ zugrunde: eine im Vergleich zum langjährigen Mittel erhöhte Sterblichkeit in der Gesamtbevölkerung. Die aktuellen Zahlen sind nur ein erster Hinweis, dass es in Deutschland eine statistische Übersterblichkeit geben könnte. Sollte sie abschließend nachgewiesen werden, wäre das ein deutlicher Hinweis, dass das Coronavirus eine neue massive Bedrohung darstellt. Es würde jene widerlegen, die davon ausgehen, dass das neuartige Virus fast nur jene Menschen tödlich ist, die ohnehin schon so krank waren, dass sie bald an etwas anderem gestorben wären.

Was kann die Übersterblichkeit und damit die Aussagekraft beeinflussen? Werden Maßnahmen ergriffen oder Vorkehrungen getroffen, die die Sterblichkeit etwa aufgrund eines neuen Erregers wie Sars-CoV-2 senken sollen, kann es sein, dass sie bezüglich genau dieses Ziels erfolgreich sind.

Es kann aber auch sein, dass sie auch andere Tode, die sonst zu verzeichnen gewesen wären, verhindern, etwa dadurch, dass sie Ansteckungen mit Grippeviren verhindern oder aufgrund eines Lockdowns dazu beitragen, dass es weniger tödliche Unfälle gibt. Wie wir bereits sehen, endete die Grippewelle 2020 in Deutschland erstaunlich schnell und früh. Folge kann dann sein, dass man keine oder kaum eine Übersterbichkeit feststellt - also in etwa in einem bestimmten Zeitraum fast genauso viele Menschen sterben wie in Vergleichszeiträumen der Vorjahre. Die genannten Faktoren können aber die vielleicht trotzdem vorhandene tatsächliche Bedrohung „maskieren“.