Vielleicht hat er recht. Ein Schwarzer, der Platt spricht, ist ungewöhnlich. Vielleicht kann man aus dem Erfolg von Veiths Video aber noch etwas Zweites ableiten: Es gibt da draußen im Land einen großen Hunger auf Dialekt. Weil er echt ist. Weil ihm der Zauber eines besseren Frühers innewohnt. Und weil er klare Zuordnung ermöglicht, in einer Welt, die immer unordentlicher zu werden scheint. Buy local, speak local.

„Jangk mer us de Föß“, sagt ein Kölner, und klingt das nicht präziser, als wenn ein Hannoveraner sagt, man solle ihm aus dem Weg gehen? Sogar das starke Wort Popel kann der Kölner toppen: Mömmes. Der Wiener nennt Käseknacker Eitrige, der Schweizer Mopeds Töffli, und dass mancher Berliner es noch drauf hat, beweist jeder Abend in der Eckkneipe: Da gibt’s zu Pullabrause und Qualmtüte womöglich ’n Schnäpperken. Oft lässt der Dialekt sogar Rückschlüsse auf das Wesen des Sprechenden zu. Der Franke, pardon, der Frange, zu Missmut neigend, fragt am Marktstand: „Gell, zwa Broudwärschd hobd ihr ned do?“

„Dialekt ist mobile Heimat“, sagt Winfried Kretschmann, der baden-württembergische Ministerpräsident, der 2018 eine Initiative zur Förderung des Schwäbischen in Schulen startete. Sein bayerischer Amtskollege Markus Söder macht mit und sagt: „Sie alle wissen, dass Dialekt intelligenter macht, das sieht man an der bayerischen Staatsregierung jeden Tag.“ Was Gerhard Polt über derlei Sprachprotz denkt, ist leider nicht bekannt.

Könnte der Dialekt also zurückkehren, weil er unsere kalte Welt ein bisschen wärmer macht? So einfach ist es auch wieder nicht. Davon kann Patricia Kühfuss erzählen. Sie ist Fotografin, 30 Jahre alt – und Schwäbin. Kühfuss ist ein besonderer Fall: Sie studierte in Hamburg, und weil sie es nicht anders konnte, sprach sie in Seminaren und Vorlesungen Schwäbisch. Kein besonders breites Schwäbisch, aber doch so, dass jeder erkannte, wo sie herkommt.

„Meine Kommilitonen“, sagt Kühfuss, „haben mich ausgelacht.“ Sie begann zu zweifeln. Dass es Studien gibt, die belegen, dass Dialektsprecher weniger intellektuell scheinen, davon hatte sie gehört. Sie kannte gar eine Südtirolerin, die in Deutschland meistens schwieg. Weil sie das Gefühl hatte, die Sprache ihrer neuen Heimat nicht zu beherrschen.

Schwäbisch, Bairisch und Sächsisch polarisieren

Kühfuss’ Geschichte ist beides – Regel und Ausnahme. Das zeigt die größte Studie zum Thema Dialekt, erhoben 2008 vom Institut für deutsche Sprache. Zuerst zur Regel: Die meisten Dialektsprecher kommen aus dem deutschen Süden, hier geben 59 Prozent der Befragten an, ihren Dialekt „immer“ oder „oft“ anzuwenden. Im Norden – wo es ohnehin weniger Dialektsprecher gibt – sind es nur 15 Prozent. Besonders Brandenburg und Sachsen-Anhalt sind laut Studie Notstandsgebiete.

Auch dass Kühfuss für ihren Dialekt ausgelacht wurde, passt zur Erhebung. Schwäbisch, Bairisch und Sächsisch polarisieren. Je weiter weg man sich von der Heimat befindet, desto unsympathischer bewerten andere den Dialekt. Krassestes Beispiel: Ostdeutsche finden Sächsisch viel sympathischer als Westdeutsche, die Witze über die zu Goethes Zeiten edelste deutsche Mundart machen. Das einzige Bundesland, in dem Gorgonzola und Gurkensalat gleich heißen? Eben.

Die Ausnahme ist Patricia Kühfuss, weil sie irgendwann beschloss, sich vom Lachen der Kommilitonen nicht mehr einschüchtern zu lassen. Sie war für ein Semester nach Norwegen gezogen, wo es vollkommen normal ist, dass Menschen auch an der Universität Mundart sprechen. „Ich habe da begriffen, dass man kein minderwertiger Mensch ist, wenn man im Hörsaal Dialekt spricht“, sagt Kühfuss.

Unreiner Dialekt und unreine Standardsprache

Der klassische Fall wäre wohl ein anderer. Nehmen wir eine Frau aus Hessen. In ihrer Kindheit hört sie Sätze wie „Hald de Sabbel“, wenn sie zu laut schreit, spricht selbst aber in Wortwahl und Grammatik nicht mehr so ausgeprägt wie ihre Großeltern. In der Schule wechselt sie zu einem gefärbten Standarddeutsch, das wirkt professioneller, zum Studium in München oder Berlin legt sie den Dialekt ganz ab.

Fährt sie heute zu ihren Eltern, freut sie sich in der Regionalbahn schon über die Schaffneransagen. Sie weiß: Jetzt ist es Zeit, die Mundart wieder auszupacken.

„Die Dialekte sterben nicht, eher ändert sich das Konzept“, sagt auch Sprachforscher Kürschner. „Wir wenden sie an, wenn es situativ passt.“ Zwei Pfeile im Köcher. Zwischen Schwund und Renaissance sieht er keinen Widerspruch.

Zwar verschwinde – im Norden schneller als im Süden – der tiefe Dialekt, der sich von Dorf zu Dorf unterscheide. An seine Stelle trete dafür eine Art Regiolekt. „Man wird in Deutschland noch lange hören können, woher jemand kommt“, sagt Kürschner. Gleichzeitig verliere auch die Standardsprache an Perfektion, lasse regionale Schnörkel zu. Unreiner Dialekt und unreine Standardsprache – Heimathype und das Bedürfnis, verstanden zu werden, existieren parallel.

Mit Letzterem hat Patricia Kühfuss nur noch manchmal ein Problem. Sie lebt inzwischen in Hannover, ihre Freunde haben sich an ihr Schwäbisch gewöhnt, auch schwere Begriffe verstehen sie im Kontext. Das Wörtchen „oleidig“ zum Beispiel. „Wenn ich von der Welt angepisst bin, aus einem Grund, den ich nicht erklären kann“, sagt Kühfuss. Unpräziser übersetzt: frustriert. Das würde heute wirklich jeder verstehen.