Im weißen Kittel Bluthochdruck tut nicht weh, tötet aber

Im Jahr 1896 stellte der italienische Arzt Scipione Riva-Rocci auf einem Ärztekongress das Blutdruckmessgerät vor. Heute, 127 Jahre später, ist es noch immer nicht dort, wo es hingehört: in der Hausapotheke. Es wäre ein Witz, wenn es nicht so traurig wäre: Über 1,3 Milliarden Menschen weltweit leiden unter hohem Blutdruck. Und fast die Hälfte von ihnen weiß nichts davon. Das ist untragbar, aus vier Gründen:

Erstens ist die Blutdruckmessung die einfachste Diagnostik überhaupt. Sie sollte zu jeder ärztlichen Untersuchung gehören. Die Geräte sind billig, zuverlässig und in Apotheken, aber auch in Elektromärkten zu kaufen. Sie sind auch für „Laien“ einfach zu bedienen und gehören bei Menschen ab 30 Jahren in die Hausapotheke! Denn die gelegentliche Messung beim Hausarzt reicht nicht: Oft ist der Blutdruck in der Praxis aus Nervosität zu hoch („Weißkittelhochdruck“), manchmal aus Zufall zu niedrig. Für einen zuverlässigen Wert muss man mehrere Tage lang mehrfach täglich zu Hause messen! Von Bluthochdruck spricht man übrigens, wenn der obere, systolische Wert wiederholt über 140 liegt, der untere, diastolische über 90.

Das Problem ist, zweitens, dass ein hoher Blutdruck nicht wehtut. Im Gegenteil: Die Betroffenen fühlen sich wohl, ganz im Gegensatz zu Patienten mit niedrigem Blutdruck. Drittens ist ein jahrelanger Bluthochdruck trotzdem lebensgefährlich: Er kann zu Herzinfarkt, Herzrhythmusstörungen und Schlaganfall führen. Potenziell tödliche Krankheiten.

Viertens ist das Schöne beim Bluthochdruck, dass er sich ganz einfach behandeln ließe – würde man denn überhaupt von ihm wissen. Der eine Weg der Therapie geht über Gewichtsverlust, Salzsparen und Sport. Aber nicht alle Betroffenen haben die entsprechende Selbstdisziplin. Und nicht bei allen wirken diese Faktoren. Wenn nicht, gibt es noch einen ganzen Strauß von Medikamenten, die seit Jahrzehnten erprobt sind und den Blutdruck zuverlässig senken. Der Arzt weiß, welche.

Bluthochdruck: Eine ganz einfache, schmerzlose und ungefährliche Diagnostik. Eine ganz einfache, zuverlässige und wirksame Behandlung. Einfacher lässt sich das Leben nicht verlängern!

