Macht Ihre Arbeit Sie krank? Wann es Zeit ist, den Job an den Nagel zu hängen

Jeden Tag dasselbe: Sie kommen morgens kaum aus dem Bett und sind unausgeschlafen. Sie haben Bauch- oder Magenschmerzen – und zwar immer dann, wenn Sie an die Arbeit denken. Kopf- und Rückenschmerzen begleiten Sie häufiger als früher, die Waage zeigt einige Kilos mehr an. Das Gedankenkarussell quält Sie regelmäßig – während der „nächtlichen Depressionsphase“ – nachts ab etwa 2.30 Uhr. Und das Üble daran: Zu dieser Stunde mutet alles viel schlimmer an als es letztendlich tagsüber ist.