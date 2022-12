Paarige Organe Warum haben wir zwei Nieren, aber nur eine Leber?

Schon sehr früh, nämlich ungefähr in der fünften Schwangerschaftswoche, lässt sich am menschlichen Embryo die sogenannte Primitivrinne beobachten. Der junge Embryo ist in diesem Stadium noch scheibenförmig und wird daher auch als Keimscheibe bezeichnet. Diese werde von der Primitivrinne der Länge nach in zwei Seiten geteilt, sagt Beate Brand-Saberi, Professorin für Anatomie und Zellbiologie an der Ruhr-Universität Bochum: „Zumindest was die äußere Form betrifft, bleibt dieser bilaterale Grundbauplan des menschlichen Körpers erhalten – er hat eine rechte und eine linke Hälfte.“

Paarige Organe wie zum Beispiel die Nieren bildeten sich voneinander entfernt auf beiden Seiten der Mittelachse. „Die Leber dagegen entsteht aus nur einer Organknospe in der Mittellinie“, erklärt die Embryologin. Dass die Leber später trotzdem rechts im Bauchraum liegt, habe mit der sogenannten Magen-Darm-Drehung während der Embryonalentwicklung zu tun, bei der sich vor allem das Darmrohr bildet. Zeitweise liege es dabei sogar außerhalb der Bauchhöhle in der Nabelschnur. In dieser Entwicklungsphase werden andere Organe quasi an einen neuen Platz geschoben.

Auch wenn die zweiseitige Aufteilung die Grundstruktur vorgebe, unterscheide sich die Entstehung aber von Organ zu Organ, sagt Brand-Saberi: Das Herz zum Beispiel entstehe eigentlich aus einer rechten und einer linken Anlage, die aber früh verschmelzen, wogegen sich die mittige Lungenknospe rasch aufteile. Eine Rolle spiele auch, auf welchem Keimblatt ein Organ angelegt sei, erklärt die Anatomin. Keimblätter sind eine frühe Diversifizierung von Zellen des Embryos in verschiedene Schichten. „Ob ein Organ paarig oder unpaarig ist, liegt also weniger in der Funktion als vielmehr in der Entstehungsgeschichte während der Embryonalentwicklung begründet.“

