Testergebnis ignoriert Jeder Achte geht mit positivem Corona-Test zur Arbeit

Jeder achte Beschäftigte in Deutschland geht offenbar mit einem positiven Corona-Test zur Arbeit. Das geht aus einer Studie hervor, die die Krankenkasse Pronova BKK am Dienstag in Leverkusen veröffentlichte. Demnach gaben Ende vergangenen Jahres 12 Prozent der Arbeitnehmer an, bei positivem Test und mildem Verlauf trotzdem ihren Arbeitsplatz aufzusuchen. Das sind 3 Prozentpunkte mehr als 2022.

Hinzu kommen laut der Kasse diejenigen, die bei Erkältungssymptomen inzwischen darauf verzichten, einen Coronatest zu machen. Pronova warnte davor, eine Corona-Erkrankung zu unterschätzen. An der Umfrage, die im November 2023 durchgeführt wurde, nahmen 1.204 Arbeitnehmer ab 18 Jahren in ganz Deutschland teil.

„Das Virus bleibt nach wie vor unberechenbar“, erklärte Wirtschaftspsychologin Patrizia Thamm. „Es ist daher ratsam, zu Hause zu bleiben, um das Risiko einer Ansteckung von Kolleg:innen zu minimieren. Insbesondere, weil heute deutlich häufiger als vor einigen Jahren die Möglichkeit besteht, im Homeoffice zu arbeiten.“

Viele Deutsche gehen krank zur Arbeit

Überhaupt ist Krankheit der Studie zufolge für viele Arbeitnehmer in Deutschland nicht immer ein Grund, zu Hause zu bleiben und sich auszukurieren. Allerdings gehen inzwischen anscheinend weniger Menschen krank zur Arbeit als vor der Pandemie. 46 Prozent gaben an, bei Rückenschmerzen trotzdem am Arbeitsplatz zu erscheinen. Das sind 11 Prozentpunkte weniger als 2018.

Insgesamt 34 Prozent gehen bei leichten Erkrankungen und einem negativen Coronatest trotzdem zum Job, ein Rückgang um 16 Prozentpunkte. Egal, welche Erkrankung: Nicht einmal jeder Dritte kuriert sich aus und bleibt so lange zu Hause, bis er wieder gesund ist. (KNA)