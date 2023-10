Große Enttäuschung in Indien Homo-Ehe von Gericht abgelehnt

Die Richter argumentierten am Dienstag, dass sie gar keine Befugnis hätten, die Ehe für alle zu öffnen – dafür sei das Parlament zuständig. Damit folgten sie der Argumentation der hindunationalistischen BJP-Partei, die bisher eine konservative Haltung zu dem Thema eingenommen hatte. Des Weiteren betonten die Richter, dass LGBTQ-Personen keine rechtliche Diskriminierung erfahren sollten.

Vertreter:innen der Community, die zuvor große Hoffnung gehabt hatten, zeigten sich nach der Urteilsverkündung enttäuscht. „Was sollen wir denn tun, wenn es keinen politischen Willen gibt?“, sagte Sharif Rangnekar, ein schwuler Mann, der vor dem Gericht auf das Urteil wartete, dem indischen Fernsehsender NDTV. „Wir sind keine wichtigen Wähler.“

Mehrere Paare hatten sich zuvor an das Gericht gewandt, um eine gesetzliche Regelung in dem traditionell geprägten Indien zu erreichen. Sie argumentierten unter anderem, dass die Ehe für sie wichtig sei, weil sie wichtige Rechte wie gemeinsame Bankkonten, Erbschaften oder Adoptionen beinhalte. Mit der Ehe für alle, die bisher nur wenige nicht-westliche Länder legalisierten, hofften sie auch auf mehr Anerkennung in der Gesellschaft.

Die LGBTQ-Community beklagt eine Stigmatisierung in der indischen Gesellschaft. Viele Familien wollen nicht, dass ihre Kinder ihre queere Identität ausleben, und lassen sie dies auch spüren. In dem Sinne argumentierte auch die Regierung, dass in der indischen Kultur eine Ehe nur zwischen Frau und Mann stattfinden solle. Auch religiöse Anführer – Hindus, Muslime sowie Christen – stellten sich gegen die Ehe für alle.

Noch 2018 hatte das Höchste Gericht im Sinne der LGBTQ-Community entschieden. Damals kippte es eine Bestimmung aus der britischen Kolonialzeit, die einvernehmlichen Sex von Homosexuellen verbot. (dpa)