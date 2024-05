Kostenproblem Dienstreise Berufliche Reisen mehr als 50 Prozent teurer

Die lange Zeit der Coronapandemie mit unzähligen Reisebeschränkungen war für Unternehmen schwierig. Servicepersonal konnte nicht ins Ausland zu den Kunden reisen. Neue Geschäfte anbahnen, das ging in vielen Fällen nur virtuell.

Umso größer war die Erleichterung, als die Auflagen fielen. Auch wenn Videokonferenzen bis heute immer häufiger persönliche Treffen ersetzen – Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind wieder für ihre Firmen unterwegs. Doch die neue Reisefreude währte nur kurz: Unternehmen haben nun ein anderes Problem: enorm gestiegene Kosten.

Hotelaufenthalte und Flüge seien deutlich teurer geworden, während gleichzeitig insgesamt der Kostendruck gestiegen und das Geld knapper sei, erklärt Esther Liesenberg, Partnerin bei der Unternehmensberatung Alix Partners dem „Handelsblatt“. Deswegen würden viele Unternehmen jetzt wieder genauer auf die Reisetätigkeit ihrer Mitarbeiter schauen: „Nicht zuletzt auch, weil während der Covid-Pandemie Einsparungen realisiert werden konnten, die jetzt drohen, sich zu Kostensteigerungen umzukehren“.

Wie hoch diese Steigerung ist, hat der Softwarespezialist SAP Concur in einer aktuellen Auswertung eigener Daten von großen und kleineren Firmen festgestellt: Die Ausgaben deutscher Unternehmen für Geschäftstermine und Reisen stiegen zwischen 2019 und 2023 um 19 Prozent. „Unternehmen sind mit erheblich höheren Kosten für Geschäftsreisen konfrontiert, die teils weit über die Inflationsraten hinausgehen“, sagt Götz Reinhardt, Managing Director bei SAP Concur.

Zu einem ähnlichen Schluss kommt auch der „KMU-Reisereport“ der Firma HRWorks aus Freiburg. Der Softwarespezialist für Personalverwaltung hat die Reisekostenabrechnungen von 1600 Firmen mit bis zu 300 Mitarbeitern ausgewertet.

Preistreiber Nordamerika

Das Ergebnis: Für die Reise in eines der zehn wichtigsten Länder außerhalb Europas musste eine Firma im Schnitt ein Drittel mehr bezahlen als 2019. Reisen in die Top-zehn-Länder in Europa verteuerten sich hingegen nur um sechs Prozent.

Vor allem eine Region sticht heraus: Nordamerika. Zahlte eine Firma hier 2019 pro Reise noch im Schnitt gut 1160 Euro, waren es im vergangenen Jahr bereits mehr als 1700 Euro – ein Plus von fast 50 Prozent.

Die Daten liefern auch Hinweise darauf, wie die Firmen mit den inflationären Reisekosten umgehen: Sie frieren ihre Reisebudgets ein. Laut HRWorks gaben die kleinen und mittleren Unternehmen im vergangenen Jahr im Schnitt pro Reise kaum mehr aus als 2019 – konkret 123,28 statt 120,23 Euro. Der sehr hohe Anteil innerdeutscher Reisen, die weniger Kosten verursachen, sorgt dabei für einen insgesamt niedrigen Durchschnittspreis.

Die hohen Preise verändern nun auch die Reiseplanung: „Wir gehen davon aus, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inzwischen deutlich kostenbewusster reisen“, sagt Studienautor Severin Beyer. Eben auch, weil viele Firmen ihre Reisebudgets gedeckelt hätten – und genau hinschauen.

„Die Unternehmen haben in der Pandemie gelernt, wie sie bei Reisen sparen können“, sagt Andreas Jahnke, Managing Director beim Beratungsunternehmen Accenture: „Sie haben auch gelernt, wie einfach es ist, per Video zu kommunizieren.“

Eingefrorene Budgets und Reiseverbote

Das bestätigt Rainer Bizenberger, ebenfalls Partner bei AlixPartners: Vielfach stünden eine Verschärfung der Reiserichtlinien, Economy-Flüge auch auf der Langstrecke, Obergrenzen für Hotelraten, Flugpreise, Einschränkung auf ausgewählte Vertragshotels oder sogenannte „Travel Freezes oder Bans“, also eingefrorene Budgets oder Reiseverbote, vielfach wieder auf der Agenda. „Die Flexibilität nimmt ab, die Genehmigungsschleifen werden aufwändiger, der Komfort wird vielfach eingeschränkt.“

Allerdings habe dieses gesteigerte Kostenbewusstsein auch Folgen, betont seine Kollegin Esther Liesenberg. Diese „Travel Freezes oder Bans“, die von der Einschränkung der Personenkreise bis zum vollständigen Verbot an Dienstreisen reichen, würden von Mitarbeitern teilweise kritisch wahrgenommen. Sie bergen das Risiko, dass Mitarbeiter das Gefühl haben, ihnen würde nicht getraut.

3664 Euro kostete im vergangenen Jahr ein Businessclass-Ticket im Schnitt – elf Prozent mehr als 2022.

Bei einigen Reisen, wie etwa zu Konferenzen, seien derartige Maßnahmen unkritisch und vertretbar. „Bei eingespielten Teams funktionieren Videokonferenzen sehr gut, und internationale Experten können problemlos zugeschaltet werden“, sagt Liesenberg. „Der Aufbau persönlicher Beziehungen, Bindungen und damit die Intensität des Ideenaustauschs, der Innovation und Kooperation droht gleichwohl mittelfristig Schaden zu nehmen, sowohl in der Zusammenarbeit mit Kunden, als auch intern.“

Ein Posten, der von den Unternehmen genau geprüft wird, sind Flüge. Dort sind die Preise im vergangenen Jahr deutlich gestiegen, wie aus dem „Business Travel Index“ der früheren Lufthansa-Tochter Airplus – ein Geschäftsreisedienstleister – hervorgeht. Ein Businessclass-Ticket kostete 2023 im Schnitt 3664 Euro, das sind rund elf Prozent mehr als 2022.

Lufthansa verzeichnet deutlich weniger Geschäftsreisende

Das spüren Fluggesellschaften wie Lufthansa. Sie haben bis zur Pandemie stark von Geschäftsreisenden profitiert. Laut Alex Irving von Bernstein Research stammten 2019 noch 42 Prozent des Umsatzes im Passagiergeschäft der Lufthansa-Gruppe aus Ticketverkäufen an Geschäftskunden. Irving schätzt, dass die Nachfrage der Businesskunden europaweit immer noch etwa 30 Prozent unter dem Vorkrisenniveau liegt.

Ein Flugzeug der Lufthansa startet vom Stuttgarter Flughafen. © dpa/Bernd Weißbrod

Jahnke von Accenture geht davon aus, dass sich an diesem Aufkommen kaum noch etwas ändern wird: „Das scheint sich zu manifestieren. Das ist die neue Realität.“ Gerade intern werde mittlerweile sehr viel per Video kommuniziert, zur Entlastung der Kosten, aber auch der Umwelt.

Neben den Kosten drückt auch das reduzierte Flugangebot innerhalb Deutschlands die Nachfrage. Die Gesellschaften der Lufthansa-Gruppe haben Strecken gestrichen oder die Frequenzen auf Verbindungen reduziert. Das führt bei Unternehmen jenseits der großen Drehkreuze Frankfurt und München zum Teil zu erheblichen Problemen.

So hat Lufthansa den Zubringer von Friedrichshafen nach Frankfurt Anfang April eingestellt. Das sorgt beim Autozulieferer ZF für Unmut. „Die Nutzung von Pkw nach München oder Stuttgart ist mit erheblichen zusätzlichen Zeitaufwänden, Mietwagenkosten und Personalkosten die einzig verbliebene Alternative“, sagt Ralph Rettig, Travel Manager bei ZF.

Lufthansa begründet die Streckenstreichung mit wirtschaftlichen Gründen. „Das sind eindeutig Folgen der hohen Standortkosten in Deutschland“, sagte Konzernchef Carsten Spohr vor einigen Tagen im Gespräch mit dem Handelsblatt. Die Tatsache, dass Lufthansa damit Geschäftsreisende verliere, die teure Tickets kaufen, ändere daran nichts, so Spohr: „Trotz dieser wichtigen Klientel rechnet sich die Strecke mit den jüngst gestiegenen Kosten nicht mehr.“

In anderen Kulturen fallen persönliche Treffen noch stärker ins Gewicht. Andreas Jahnke, Managing Director Accenture

Eine aktuelle Umfrage des Verbandes Deutsches Reisemanagement (VDR) belegt, wie sehr dieses Problem die Unternehmen beschäftigt. 44 Prozent der Befragten nannten eine mangelhafte Infrastruktur als eine der größten Hürden für Geschäftsreisen, 36 Prozent die fehlende Verfügbarkeit von Flügen oder Hotels. „Zusätzliche staatliche Belastungen bremsen die Erholung spezieller Branchen, wie beispielsweise des Luftverkehrs, und belasten durch steigende Kosten die geschäftliche Mobilität“, mahnt VDR-Vizepräsidentin Inge Pirner.

Denn ganz ohne Dienstreisen gehe es nicht, sagt Jahnke von Accenture. Es sei unverzichtbar, ab und zu beim Kunden zu sein. „In anderen Kulturen wie zum Beispiel in China fallen persönliche Treffen auch noch stärker ins Gewicht.“

Bahn wird deutlich weniger genutzt

Die Analyse der Reisekosten legt auch ein anderes Problem offen, vor dem die Firmen stehen: den desaströsen Zustand der Deutschen Bahn. 2019 kam der Zug laut den Daten von HRWorks bei knapp der Hälfte der innerdeutschen Reisen zum Einsatz. 2023 war das nur noch bei gut 39 Prozent der Trips der Fall – und das, obwohl einige Unternehmen sogar Umweltprämien zahlen, wenn Mitarbeiter die Bahn statt des Flugzeugs wählen.

Leere Sitze im ICE 602 von München nach Hamburg an einem Montagmorgen. © dpa/Martin Schutt

In der Pandemie habe es bei innerdeutschen Zugreisen einen deutlichen Einbruch gegeben, so Beyer. Davon habe sich dieses Verkehrsmittel bis heute nicht wieder komplett erholt. „Offensichtlich haben viele Beschäftigte ihr Vertrauen in die Zuverlässigkeit der Bahn verloren.“

Gewinner dieser Entwicklung ist das Auto – trotz der ehrgeizigen Klimaziele, die sich viele Firmen selbst auferlegt haben. Laut HRWorks wurde im vergangenen Jahr bei gut 54 Prozent der innerdeutschen Reisen das Auto genutzt, gegenüber 42 Prozent im Jahr 2019.

Und noch eine Erkenntnis lässt sich an den Reisebudgets ablesen. Die kleinen und mittleren Firmen reagieren auf die geopolitischen Veränderungen. „China hat als Reiseziel bei den kleinen und mittleren Firmen verloren und ist hinter die Türkei und Japan zurückgefallen“, sagt Beyer: „Dagegen haben die USA gewonnen und ihren Vorsprung als wichtigstes Ziel außerhalb Europas ausgebaut.“ Gen Osten gewinnt laut den Reisedaten von HRWorks ein anderes Land: Indien.

Dieser Artikel erschien zuerst im „Handelsblatt“.