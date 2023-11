Mit Hubschrauber ins Krankenhaus 84-jährige freigelassene Geisel schwebt offenbar in Lebensgefahr

Am dritten Tag der Geiselfreilassungen kamen insgesamt 17 von der radikalislamischen Hamas verschleppte Geiseln nach sieben Wochen im Gazastreifen frei. Die israelische Armee nahm nach eigenen Angaben am Sonntagabend 13 israelische Geiseln in Israel in Empfang, vier weitere Geiseln wurden demnach nach Ägypten gebracht. Unter den Freigelassenen ist auch ein vierjähriges Mädchen mit israelischer und US-Staatsbürgerschaft.

Zwölf der israelischen Geiseln wurden zunächst zu einem Militärstützpunkt in der Nähe der südlichen Stadt Beerscheva gebracht, wie die israelische Armee erklärte. Unter den vier weiteren Geiseln waren drei Thailänder und ein israelisch-russischer Staatsbürger. Im Gegenzug ließ Israel - wie bereits bei den Geiselfreilassungen am Freitag und Samstag - 39 palästinensische Gefangene frei.

84-Jährige schwebt in Lebensgefahr

Eine freigelassene Geisel schwebt Medienberichten zufolge in Lebensgefahr. Die 84-jährige Frau sei in einem lebensbedrohlichen Zustand in eine israelische Klinik gebracht worden, berichteten mehrere israelische Medien unter Berufung auf das Krankenhaus in Beerscheba.

Mitarbeiter des Roten Kreuzes hatten die Frau zuvor aus dem Gazastreifen zur Grenze nach Israel transportiert. Von dort wurde sie wegen ihres schlechten Zustands mit einem israelischen Hubschrauber direkt ins Krankenhaus geflogen.

Ein Wiedersehen einer deutsch-israelischen Familie nach der Rückkehr der Töchter und Mutter aus der Geiselhaft. © dpa/Uncredited

Es war bereits die dritte Gruppe von Geiseln, die seit Beginn der Feuerpause am Freitag freikam. Unter den bisher Freigelassenen waren auch acht deutsche Doppelstaatsbürger. Im Gegenzug wurden am Freitag und Samstag jeweils 39 palästinensische Gefangene aus israelischen Gefängnissen entlassen.

Dennoch befinden sich immer noch Dutzende Geiseln in den Händen der Hamas.

Die zur Zeit andauernde Kampfpause soll mindestens bis Dienstagfrüh halten. Gemäß der Vereinbarung zwischen Israel und der Hamas sollen in dieser Zeit zunächst insgesamt 50 israelische Geiseln freigelassen werden. Zusätzlich waren unter anderem bereits auch 14 Thailänder und ein philippinischer Staatsbürger freigekommen.

Eine Verlängerung der Feuerpause auf bis zu zehn Tage und weitere Freilassungen sollen möglich sein, wie das im Konflikt vermittelnde Golfemirat Katar mitteilte. (dpa, AFP)