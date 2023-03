Als Vergeltung Iran weist zwei deutsche Diplomaten aus

Der Iran hat zwei deutsche Diplomaten zu unerwünschten Personen erklärt und damit ausgewiesen. Zur Begründung gab der Sprecher des Außenministeriums in Teheran, Nasser Kanaani, am Mittwoch an, Deutschland mische sich „verantwortungslos in die inneren und rechtlichen Angelegenheiten Irans“ ein.

Das Auswärtige Amt in Berlin hatte vergangene Woche zwei Mitarbeiter der iranischen Botschaft ausgewiesen und den Geschäftsträger einbestellt. Außenministerin Annalena Baerbock reagierte damit auf das von einem iranischen Gericht verhängte Todesurteil gegen den Deutsch-Iraner Jamshid Sharmahd.

Der 67-jährige Aktivist und Softwareentwickler war in der Islamischen Republik wegen „Korruption auf Erden“ verurteilt worden. Der Iran beschuldigt Sharmahd der Mitgliedschaft in einer pro-monarchistischen Gruppe, die für einen tödlichen Bombenanschlag 2008 verantwortlich gemacht wird. Gegen das Urteil kann vor dem Obersten Gericht Berufung eingelegt werden. (Reuters)

Zur Startseite