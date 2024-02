Angeblich „qualitative Wende“ bei Raketen Nordkorea testet neues Steuerungssystem

Nordkorea hat eigenen Angaben zufolge ein neues System zur Steuerung von Raketenwerfern getestet, das zu einer „qualitativen Wende“ in seinen Verteidigungsfähigkeiten führen soll. Die Akademie für Verteidigungswissenschaften in Pjöngjang habe erfolgreich Mehrfachraketenwerfer des Kalibers 240 Millimeter getestet, um ein „ballistisches Kontrollsystem“ zu entwickeln, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Montag.

Nach dem bereits am Samstag ausgeführten Test soll der neue Raketenwerfer nun „neu bewertet“ und seine Rolle auf dem Schlachtfeld „erweitert“ werden.

2 südkoreanische Inseln wurden im Januar wegen Artilleriefeuers in ihrer Nähe evakuiert.

Nordkorea hat zuletzt seine Rhetorik gegenüber dem Nachbarn Südkorea verschärft und Seoul zu seinem „Hauptfeind“ ernannt. Behörden für die Wiedervereinigung und Annäherung mit Südkorea wurden geschlossen und im Falle kleinster territorialer Übertretungen Krieg angedroht. Machthaber Kim Jong Un wiederholte am Freitag, dass Pjöngjang nicht zögern werden, Südkorea im Falle eines Angriffs „ein Ende zu machen“.

Im Januar löste Nordkorea mit Artilleriefeuer nahe zweier südkoreanischer Inseln Evakuierungsanordnungen für deren Bewohner aus. Kim setzte zudem die Anzahl an Waffentests herauf, darunter zahlreiche Marschflugkörper, die Analysten zufolge an Russland geliefert werden könnten.

Südkoreas Präsident Yoon Suk Yeol hat im Falle eines Angriffs aus Nordkorea eine starke Reaktion angekündigt und das Militär angewiesen, zuerst zu „agieren, dann zu berichten“. Yoon hat die militärische Zusammenarbeit mit den USA und Japan ausgebaut, etwa durch die Ausweitung gemeinsamer Manöver. (AFP)