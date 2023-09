Anhörung zur Justizreform in Israel Oberstes Gericht gegen Regierung

Das hat es an Israels Oberstem Gericht noch nicht gegeben. Zum ersten Mal in der Geschichte des Landes betraten am Dienstagmorgen sämtliche 15 Richterinnen und Richter den Saal des Gerichts in Jerusalem.

Der Anhörung schreiben viele Beobachter eine historische Bedeutung zu: In den kommenden Wochen soll das Gericht über die Rechtmäßigkeit des ersten Elements der umstrittenen Justizreform zu entscheiden – der direkte Showdown zwischen Gericht und Regierung im Ringen um den geplanten Umbau der Justiz.

Das Gesetz ist der einzige Teil des geplanten Reformpakets, den Israels Parlament, die Knesset, bislang verabschiedet hat. Es untersagt dem Obersten Gericht, Ministerentscheidungen mit Verweis auf die „Angemessenheitsdoktrin“ zu prüfen. Mehrere Personen und Organisationen hatten dagegen Petitionen eingereicht.

Darf der Gerichtshof ein Grundgesetz für ungültig erklären?

Bei der Anhörung äußerten sich mehrere Richter kritisch über das Vorhaben der Regierung. Die Vorsitzende Richterin Esther Chajut sagte: „Niemand kann mehr prüfen, ob sie (die Minister) angemessen gehandelt haben oder nicht.“

Mareike Enghusen berichtet seit 2014 aus dem Nahen Osten. Seit 2020 arbeitet sie für den Tagesspiegel als Korrespondentin für Israel und die Palästinensergebiete.

Der Vorsitzende des Justizausschusses, Simcha Rothman, verteidigte die Pläne der Regierung und warf dem Obersten Gericht vor, sich zu sehr in politische Fragen einzumischen. Allein die Beratung über die Gesetzesänderung sei ein „Versagen“.

Bei der Anhörung geht es um mehr als die Doktrin, die selbst unter regierungskritischen Juristen umstritten ist, wie Rechtsexperte Barak Medina von der Hebräischen Universität in Jerusalem erklärt.

Die wahre Bedeutung liegt seiner Meinung nach in einer grundsätzlicheren Frage: Darf der Gerichtshof ein Grundgesetz für ungültig erklären?

Entscheidung über die Zukunft der Demokratie

„Sollte das Gericht entscheiden, dass die Knesset bei der Verabschiedung von Grundgesetzen unbeschränkte Macht hat, bedeutet das, die Knesset kann tun und lassen, was sie will.“

Experte Medina hält es für „sehr wahrscheinlich“, dass das Gericht das Gesetz für ungültig erklären wird. „Ich glaube, dass das Gericht die Bedeutung dieser Entscheidung versteht.“

Bis zur Entscheidungsfindung kann es Wochen, wenn nicht Monate dauern, je nachdem, ob die Richter einen Konsens finden, oder jeder von ihnen seine eigene Urteilsbegründung schreibt, wie Medina erklärt.

Für den Fall, dass das Gericht das Gesetz nicht antasten sollte, bestimme dies zwar noch nicht über die Zukunft der Demokratie.

Die Aktivitäten der massiven Protestbewegung, die sich gegen die Justizreform gebildet hat, würden allerdings „sehr viel intensiver und radikaler werden, als sie es bisher waren.“

Sollte das Gericht das Gesetz wiederum kippen, könnte die Lage jedoch ebenfalls eskalieren. Denn Netanjahu und die meisten seiner Minister wollen sich öffentlich nicht festlegen, ob sie ein solches Urteil akzeptieren würden.

Für diesen Fall warnen Experten vor einer Staatskrise, wie das Land sie noch nicht gesehen hat.