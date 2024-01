Anwohner hörten Drohnen Brand in einer Rosneft-Ölraffinerie in Südrussland

In einer großen Ölraffinerie in der südrussischen Stadt Tuapse ist in der Nacht aus ungeklärter Ursache ein Brand ausgebrochen. Berichten russischer Nachrichtenagenturen zufolge war das Feuer am Donnerstagmorgen weitgehend gelöscht. Der Flugverkehr in der etwa 100 Kilometer entfernten Küstenstadt Sotschi war vorerst eingestellt worden.

Der ukrainische Geheimdienst SBU soll einem Insider zufolge für den Angriff verantwortlich sein, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Es werde auch weitere solche Angriffe auf Anlagen geben, die Treibstoff für das russische Militär produzierten, sagt der Insider demnach.

„Der SBU schlägt tief in der Russischen Föderation zu und greift weiterhin Einrichtungen an, die nicht nur für die russische Wirtschaft wichtig sind, sondern auch Treibstoff für die feindlichen Truppen liefern.“ Unabhängig überprüfen lassen sich diese Angaben nicht.

Videos auf Telegram deuten auf einen Drohnenangriff hin

Inoffizielle Telegram-Kanäle zeigten Bilder des Brands und machten Drohnen dafür verantwortlich. Dafür gibt es aber bisher keine offizielle Bestätigung. Allerdings meldete auch die kremlnahe Nachrichtenagentur Mash, dass die Ölraffinerie von Rosneft in Tuapse von drei ukrainischen Beaver-Drohnen angegriffen wurde.

Nach Angaben des Telegram-Kanals Baza hatte eine Drohne um Mitternacht eine Absauganlage in der Anlage getroffen. Einwohner von Tuapse im Gebiet Krasnodar meldeten den Drohnenangriff ebenfalls in den sozialen Medien und teilten Videos in den sozialen Medien.

Unbestätigten Berichten zufolge sollen sich in der Anlage 112 Tonnen Benzin und 200 Tonnen Heizöl befunden haben. Die in Brand geratene Anlage ist die einzige Ölraffinerie an der Schwarzmeerküste. Sie ist eine der zehn größten Raffinerien Russlands und gleichzeitig die älteste Anlage. Sie wurde 1929 erbaut. (Reuters)