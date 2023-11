Auf deutschem Militärfriedhof in Frankreich Mehrere jüdische Stelen beschädigt

Auf einem deutschen Militärfriedhof in Nordfrankreich sind mehrere jüdische Gedenksteine beschädigt worden. Die örtliche Präfektur verurteilte die Taten am Mittwoch als niederträchtig.

Von den gut 1900 Grabstätten jüdischer und christlicher deutscher Soldaten, die im Ersten Weltkrieg kämpften, auf dem Friedhof in Moulin-sous-Touvent bei Compiègne seien zehn jüdische Stelen beschädigt worden. „Die Präfektin schickt eine Botschaft der Unterstützung und des Friedens an die Nachkommen der Soldaten, deren Gräber entweiht wurden“, hieß es in einer Mitteilung.

Seit dem Terrorangriff der Hamas in Israel am 7. Oktober haben antisemitische Vorfälle in Frankreich drastisch zugenommen. Innenminister Gérald Darmanin sprach am Dienstag von mehr als 1500 Taten und Äußerungen. (dpa)