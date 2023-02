Aufforderung „Nato-Soldaten“ aus der Ukraine abzuziehen Russland bestellt US-Botschafterin ein

Die Führung in Moskau hat die USA aufgefordert, „Soldaten und Ausrüstung“ der Nato aus der Ukraine abzuziehen. Wie das Außenministerium am Dienstag in Moskau mitteilte, wurde die US-Botschafterin Lynne Tracy einbestellt.

Ihr wurde eine entsprechende Note überreicht, die sich auf die Militärhilfe des Westens für Kiew bezieht.

„Es wurde insbesondere darauf hingewiesen, dass es zum Erreichen einer Deeskalation der Situation erforderlich ist, dass Washington Maßnahmen hinsichtlich eines Rückzugs von Soldaten und Ausrüstung der USA und der Nato trifft und antirussische Aktivitäten beendet“, hieß es in der Erklärung des russischen Außenministeriums.

Der Botschafterin sei mitgeteilt worden, dass der derzeitige aggressive Kurs der Vereinigten Staaten die Konfrontation mit Russland in allen Bereichen vertiefe und kontraproduktiv sei, erklärt das Außenministerium in Moskau. Es warf der US-Regierung vor, ihre Verwicklung in den Ukraine-Konflikt auszuweiten. (AFP, Reuters)

