Berichte über Befehlsverweigerung US-Experten sehen schlecht geplante russische Gegenangriffe bei Bachmut

Das Institute for the Study of War (ISW) schreibt in seinem aktuellen Bericht, dass das russische Kommando wohl verzweifelt versucht, die in den letzten Tagen von ukrainischen Truppen eroberten Gebiete südlich von Bachmut zurückzuerobern. Moskau werfe kaum ausgebildete Truppen „schlecht durchdacht und ohne Unterstützung“ in den Kampf, um verlorenes Terrain um jeden Preis zurückzugewinnen.

Auch Einheiten, die sich eigentlich im Hinterland ausruhen sollten, kämen dort nun vorzeitig zum Einsatz. Die angreifenden Truppen verfügten über keine ausreichende Anzahl von funktionierenden Artilleriegeschossen. Ein Teil der eingesetzten Munition explodiere Berichten von Soldaten zufolge nicht, was laut den Analysten dafür spricht, dass Russlands Versuche, die Produktion von Munition zu erhöhen, durch niedrigere Qualität erkauft werde.

Weiter sei die Motivation der russischen Truppen in der Region dadurch gedrückt, dass die ukrainische Armee in der Region zuletzt ein gesamtes russisches Regiment aufgerieben habe.

Russlands Truppen sollen Befehl verweigert haben

Der US-Think-Tank wertete zudem ein Video russischer Soldaten aus, die behaupten, sie hätten ihre militärische Ausrüstung im Gebiet Klischtschijiwka zurückgelassen und den Befehl zum Angriff verweigert.

Die Soldaten dieser Einheiten beschwerten sich dort, dass sie keine ausgebauten Verteidigungslinien hätten und mit Handfeuerwaffen kämpften – während die Ukraine über schwere Waffen verfügt. Zuvor hatten sich bereits Angehörige der Soldaten dieser Einheit bei der Militärführung beschwert, weil die Truppen geschlagen würden, wenn sie sich weigerten anzugreifen.

Ein russischer Militärblogger schreibt, die Soldaten hätten den Befehl erhalten, das von der Ukraine eroberte Dorf Andrijiwka zurückzuerobern, ohne die notwendigen Bedingungen für solche Gegenangriffe zu schaffen. Das russische Militärkommando versäume es, den russischen Angriffstruppen die notwendigen Informationen zu übermitteln.

Die „hysterischen“ Gegenangriffe erschöpften die russischen Ressourcen und Vorräte, schreibt der Blogger. Und die Bemühungen, verlorene Gebiete zurückzuerobern, verzögerten die Errichtung neuer benötigter Verteidigungsstellungen südlich von Bachmut. (Tsp)