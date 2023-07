Berlusconis Testament und das Luxusproblem seiner Erben Wohin mit all den Villen, Yachten und Gemälden?

Das öffentliche Italien blickt schon seit Wochen gebannt auf den Termin: Wann wird Silvio Berlusconis Testament eröffnet, und was wohl wird sein Letzter Wille sein?

Ein paarmal wurde der Termin bereits verschoben, offenbar mit Blick auf die Börse. Immerhin geht es um mehrere Milliarden und ein riesiges Geflecht von Firmen, Fernsehsender, Immobilien- und Bankgeschäfte. Auch am Mittwoch hieß es: Vor Börsenschluss um 17.30 Uhr, werde wohl nichts zu erfahren sein.

Als klar galt am Mittwoch bereits, dass die fünf Kinder von Italiens Mehrfachpremier und zeitweise reichstem Bürger des Landes das Konglomerat unter der Holding Fininvest im Wesentlichen erhalten werden.

Wohin mit all den Villen und Yachten?

Vor allem das TV-Imperium Mediaset werde im Familienbesitz bleiben, betonte Berlusconis Zweitgeborener Pier Silvio kürzlich im Fernsehen: „Wir haben in der Familie nie auch nur über Verkauf geredet.“ Es habe ihn sehr verärgert, als das in den Medien behauptet wurde.

Wir haben in der Familie nie auch nur über Verkauf geredet. Pier Silvio, Sohn von Berlusconi über den das TV-Imperium Mediaset

Die Kinder, Pier Silvio und Marina, die Älteste aus Berlusconis erster Ehe, Eleonora, Barbara und Luigi aus der zweiten, können mit etwa drei Milliarden rechnen, um sie unter sich aufzuteilen. Und womöglich stellt sich ihnen ein typisches Reichenproblem: Wohin mit all den Villen, Yachten, Gemälden?

Da gibt es die Villa La Lampara an der Côte d’Azur, die, wie an Beobachter:innen betonen, in bequemer Nähe zu Marinas eigenem südfranzösischen Anwesen liegt. Es gibt die Villa Certosa an der sardischen Millionärsküste Costa Smeralda, wo Berlusconi einst auch Großbritannien Premier Tony Blairs und andere politische Gäste empfing. Hinzu kommen ein Anwesen in der Lombardei und die frühere Villa des Regisseurs Franco Zeffirelli an Roms Appia Antica.

Von anderem könnten die Kinder sich gegen sicher gutes Geld trennen: Die schicken Herbergen auf Antigua und die Villa „Blue Horizon“ auf den Bermuda-Inseln schätzen die fünf angeblich weniger. Verkauft werden soll auch Berlusconis letzter Fußballverein, Monza, für den es griechische Interessenten gibt.

Den Spielern hatte er noch kurz vor seinem Tod „einen Bus voller Nutten“ versprochen, sollten sie einen der Erstligisten schlagen.

Seine Erben planen ein Museum

Bleibt Berlusconis eigentliches Häuschen, die Villa San Martino in Arcore bei Mailand, Pilgerort der Medien und seines Generalstabs in Firmen und Politik über Jahrzehnte. Zuletzt bewohnte er das schlossartige Anwesen mit Marta Fascina.

Eleonora, Piersilvio, Barbara Berlusconi während der Beerdigung ihres Vaters in Meiland. © IMAGO/Avalon.red/IMAGO/Nicola Marfisi / Avalon

Seine letzte, 63 Jahre jüngere Lebensgefährtin nannte er selbst „meine Ehefrau“, war aber nicht rechtsgültig mit ihr verheiratet. Sie soll Indiskretionen zufolge mindestens einen Teil der Villa behalten und auch mit einer großzügigen monatlichen Apanage bedacht werden.

Im übrigen Teil planen Berlusconis Erben eine Art Museum, in dem die Fußball-Cups ausgestellt sind, die er mit seinem früheren Erstliga-Verein AC Mailand gewann – er verkaufte ihn 2017 – und die Devotionalien seiner Jahrzehnte in der Politik. Darunter, so heißt es, werde auch jener berühmte „Vertrag mit den Italienern“ sein, den er im Mai 2001 publikumswirksam in einer Talkshow kurz vor der Wahl präsentierte und unterschrieb.

Nach der Staatstrauer, die die Regierung Meloni für ihn ausrief, ist der „Erinnerungsort“, wie ihn die Zeitung „Corriere della sera“ nennt, womöglich ein weiterer Schritt zur politischen Heiligsprechung des umstrittensten Politikers der italienischen Nachkriegsgeschichte.