Politisch inszenierter Prozess Kreml-Kritiker Nawalny zu weiteren 19 Jahren Haft verurteilt

Der inhaftierte Kreml-Kritiker Alexej Nawalny ist in einem Prozess wegen „Extremismus“ zu weiteren 19 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Er müsse die Strafe in einer Hochsicherheits-Strafkolonie verbüßen, gab Nawalnys Sprecherin Kira Jarmytsch am Freitag im Onlinedienst X bekannt, der früher Twitter hieß.

Es handele sich um eine der härtesten Einrichtungen des russischen Gefängnissystems. Die Staatsanwaltschaft hatte 20 Jahre Haft gefordert. Ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP, der die Gerichtssitzung in einem Pressezentrum verfolgte, beobachtete, dass Nawalny bei der Verlesung des Urteils lächelte.

Dem 47-Jährigen war in dem Prozess vorgeworfen worden, eine „extremistische“ Organisation gegründet und finanziert zu haben; außerdem soll er zu extremistischen Aktivitäten aufgerufen und „Nazi-Ideologie wiederbelebt“ haben. (AFP)

