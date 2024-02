„Besatzer schicken Selbstmordkommandos“ Russische Truppen nehmen offenbar Robotyne in der Südukraine ins Visier

Nach der Eroberung der ukrainischen Stadt Awdijiwka im östlichen Gebiet Donezk vor rund anderthalb Wochen konzentrieren sich die Angriffe Russlands nun offenbar vermehrt auf das Dorf Robotyne in der Südukraine.

Wie das britische Verteidigungsministerium berichtet, sollen russische Truppen ihre Angriffe rund um das Dorf verstärkt haben. Demnach sollen sich die russischen Streitkräfte an diesem Frontabschnitt gesammelt haben, hieß es bereits am Mittwoch unter Berufung auf Geheimdienstinformationen.

Die Lage in der Umgebung von Robotyne bleibt angespannt. „Alex“, Leutnant der ukrainischen Streitkräfte

Am vergangenen Montag soll es ukrainischen Einheiten gelungen sein, einen russischen Schützenpanzer des Typs BMP-3 nahe Robotyne zu zerstören. Das berichtet ein Leutnant der ukrainischen Streitkräfte der Ukraine am Dienstag via Telegram.

„Die Lage in der Umgebung von Robotyne bleibt angespannt“, sagte der Armeeangehörige, der sich selbst den Namen „Alex“ gibt.

Ukrainische Soldaten der 65. mechanisierten Brigade in der Nähe des Dorfes Robotyne an der Frontlinie am 21. Februar 2024. © REUTERS/stringer

Dem Bericht zufolge soll es seitens Russland seit mehreren Tagen „keine aktiven Angriffe“ mehr gegeben haben. Allerdings „schicken die Besatzer regelmäßig Selbstmordkommandos in kleinen Gruppen los“, so „Alex“.

Nach erfolgreichen Abhörmaßnahmen der Ukraine sei mittlerweile bekannt, dass Russland eine Truppenrotation vornehme. Die Verlegung verschiedener Einheiten deuten „Alex“ zufolge auf „eine mögliche Mobilisierung des Feindes in den kommenden Tagen“ hin.

Russland will ukrainische Truppen auseinanderziehen

Das Dorf Robotyne im Gebiet Saporischschja war im Sommer 2023 von ukrainischen Einheiten befreit worden. Auch an anderen Frontabschnitten haben russische Truppen offenbar zuletzt ihre Angriffe verstärkt.

Medienberichten zufolge sollen russische Einheiten zwei weitere Dörfer nahe der jüngst verlassenen Stadt Awdijiwka im östlichen Gebiet Donezk besetzt haben. Das berichteten ukrainische Medien unter Berufung auf den bekannten Militär-Telegramkanal „DeepState“. Die Angaben konnten zunächst nicht unabhängig geprüft werden.

Mit den Angriffen an verschiedenen Frontabschnitten beabsichtige Russland vermutlich eine Zerstreuung der ukrainischen Truppen, berichtet das britische Verteidigungsministerium. (mit dpa)