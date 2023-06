Beschluss der Verteidigungsminister Visegrad-Gruppe schützt slowakischen Luftraum

Kampfjets der Visegrad-Länder Polen, Tschechien und Ungarn schützen künftig gemeinsam den Luftraum des Ukraine-Nachbarlands Slowakei. Eine entsprechende Vereinbarung wurde am Montag bei einem Treffen der vier Verteidigungsminister im Tourismusort Strbske Pleso in der slowakischen Hohen Tatra unterzeichnet, wie die Nachrichtenagentur TASR berichtete.

An dem schon am Sonntag begonnenen Treffen nahm als Gast auch Deutschlands Staatssekretärin Siemtje Möller teil. Sie sicherte dem slowakischen Verteidigungsminister Martin Sklenar eine Fortsetzung der militärischen Unterstützung zu. Konkret bereitet Deutschland die Übergabe von zwei Flugabwehrsystemen Mantis und die Lieferung weiterer Leopard-Panzer an die Slowakei vor.

Slowakei hat keine eigenen Kampfjets mehr

Das Nato-Land Slowakei hat seit September 2022 keine eigenen Kampfflugzeuge mehr im Einsatz. Damals stellte die slowakische Armee ihre aus Russland stammenden MiG-29 mit der Begründung des Verteidigungsministeriums außer Dienst, die Kampfjets könnten nur von „feindlichen“ russischen Technikern gewartet werden. Im März und April 2023 übergab die Slowakei ihre 13 Maschinen trotz russischer Proteste an die Ukraine.

Schon 2018 hatte die damalige sozialdemokratische Regierung der Slowakei 14 amerikanische Kampfflugzeuge des Typs F-16 als langfristig geplanten Ersatz für die MiG-29 bestellt. Ihre Lieferung verzögerte sich durch den Ukraine-Krieg aber zusätzlich und ist nun frühestens im kommenden Jahr zu erwarten.

Die Visegrad-Gruppe (V4) ist ein informeller Zusammenschluss der EU- und Nato-Mitglieder Slowakei, Polen, Tschechien und Ungarn. (dpa)