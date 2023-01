Britischer Geheimdienst nennt Dnipro als Beispiel : Russland hat offenbar Probleme mit der Zielgenauigkeit seiner Angriffe

Russland ist nicht in der Lage, präzise Raketenangriffe auszuführen, heißt es aus London. In der Konsequenz würden Wohnblöcke oder Einkaufszentren in der Ukraine getroffen.