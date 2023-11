„Das Volk will die Al-Qassem-Brigaden“ Menschenmenge feiert die freigelassenen Palästinenser mit Hamas-Flaggen

Eine palästinensische Menschenmenge hat in Ramallah die Ankunft der von Israel freigelassenen verurteilten Häftlinge mit Hamas-Fahnen und Pro-Hamas-Sprechchören gefeiert.

Die freigelassene Sarah Abdullah aus Nablus sagt im Interview mit dem palästinensischen Sender QUDSN: „Ich bin stolz auf die Hamas und ich liebe Gaza so sehr und ich bin stolz auf Muhammad Mohammed Deif und Yahya Sinwar (der militärische Kopf der Hamas sowie deren Anführer in Gaza, Anm. d. Red.), weil sie die Einzigen sind, die an unserer Seite standen. Vielen Dank.“



In einem anderen Video ruft die Menschenmenge: „Allahu Akbar“ und „das Volk will die Al-Qassem-Brigaden“ (den militärischen Arm der Hamas, Anm. d, Red.).

In einem Abkommen hatte die Hamas heute 24 der von ihr in den Gazastreifen verschleppten Geiseln freigelassen und Israel hatte 39 palästinensische weibliche und jugendliche Häftlinge aus dem Gefängnis entlassen.

Diese waren für Straftaten von Steinwürfen bis versuchtem Mord verurteilt worden. Hamas-Terroristen und wegen Mordes Verurteilte hatte Israel jedoch nicht freigelassen. (Tsp)