Debatte um Alter des US-Präsidenten Weißes Haus bezeichnet virale Biden-Videos als „billige Fälschungen“

Das Weiße Haus hat von den oppositionellen Republikanern verbreitete Videos von US-Präsident Joe Biden als „billige Fälschungen“ kritisiert. Die Aufnahmen, die angeblich den geistigen und körperlichen Verfall von Biden zeigen, seien irreführend geschnitten und manipuliert, sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, am Montag vor Journalisten. Die Clips seien „billige Fälschungen“. „Das sagt alles darüber aus, wie verzweifelt die Republikaner sind“, sagte Jean-Pierre.

In den vergangenen Tagen waren von Medien wie der „New York Post“ und auf einem einem offiziellen Account der Republikaner in einem Onlinenetzwerk mehrere Videoclips veröffentlicht worden, in denen Biden verwirrt wirkt. In einem der Videos, über das sich auch der frühere US-Präsident Donald Trump lustig machte, scheint sich der 81-jährige Präsident während einer Fallschirmsprungvorführung beim G7-Gipfel in Italien desorientiert von den anderen Staats- und Regierungschefs wegzubewegen.

Laut Jean-Pierre wurden die Aufnahmen jedoch irreführend bearbeitet. Biden habe sich vielmehr bewegt, um den Fallschirmspringern mit einer Geste viel Glück zu wünschen. „Dies wurde umfassend überprüft (...), auch von konservativen Medien“, betonte die Sprecherin. „Wenn man das Video ein wenig länger laufen lässt, sieht man (...) was passiert ist.“

Auch der Sender NBC hatte die Behauptungen entkräftet. Auf einer online gestellten eigenen Aufnahme des Senders aus einem anderen Blickwinkel war zu sehen, wie Biden mit den Fallschirmspringern nur ein paar Meter entfernt interagierte.

Ein weiterer in rechten Medien und in republikanischen Kreisen kursierender Clip zeigte Biden per Nahaufnahme im Weißen Haus. Darauf ist der Präsident während eines Konzerts zu sehen, wie er still dasteht, während führende Politiker aus aller Welt in seiner Nähe tanzten. Bidens Gegner wollen darin einen Zustand geistiger Verwirrung erkennen.

„Der Präsident stand da und hörte der Musik zu, aber er hat nicht getanzt“, sagte Karine Jean-Pierre dazu. „Ich wusste nicht, dass es ein Gesundheitsproblem ist, nicht zu tanzen“, fügte sie hinzu.

Das Alter Bidens ist inzwischen einer der Hauptangriffspunkte in Trumps Kampagne vor der Präsidentschaftswahl im November. Fast täglich verschickt Trumps Team Videos, auf denen Biden stolpert oder stottert, erschöpft oder desorientiert wirkt. Mit seinen 78 Jahren ist der voraussichtliche Präsidentschaftskandidat der Republikaner jedoch nur drei Jahre jünger als sein Konkurrent Biden.

Im Gegensatz zu Trump muss sich Biden als Staatsoberhaupt regelmäßig medizinischen Tests unterziehen, deren Ergebnisse veröffentlicht werden. (AFP)