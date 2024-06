Die EU muss bei grünen Technologien führend bleiben Innovationen bleiben nötig

Die grüne Transformation ist die entscheidende Herausforderung für Unternehmen, Regierungen und Bürger in der ganzen Welt. Massive Investitionen sind notwendig: in die Entwicklung und den Ausbau neuer Technologien, die Modernisierung unserer Infrastruktur und die Energieeffizienz von Industrieprozessen, Fahrzeugen und Wohngebäuden. Nur so lassen sich die Auswirkungen des Klimawandels abschwächen und nur so werden die notwendigen Anpassungen unserer Wirtschaft und Gesellschaft möglich.

Der Umbau der Wirtschaft ist keine „nice-to-have“-Idee für künftige Generationen. Er ist mit Blick auf die spürbaren Auswirkungen des Klimawandels jetzt eine Notwendigkeit. Wie jede Herausforderung bietet auch der Übergang zur CO₂-neutralen Wirtschaft viele Chancen.

Wir befinden uns bereits mitten im Übergangsprozess. Technologische Innovationen führen schon heute zu saubererer und effizienterer Produktion, zuverlässigeren Lieferketten und günstigeren Stromrechnungen.

Nadia Calviño ist Präsidentin der Europäischen Investitionsbank (EIB).

Wir haben Fortschritte erzielt. Viele europäische Unternehmen, ob groß oder klein, erkennen, dass umweltfreundliche Investitionen ihnen Wettbewerbsvorteile verschaffen.

Die EU ist bei grünen Technologien weltweit führend

Der Markttrend ist klar, und ich freue mich, dass die Unternehmen vorankommen. Zwischen 2022 und 2023 sind die weltweiten Investitionen in die fünf Schlüsseltechnologien für saubere Energie – Solar, Wind, Batterien, Elektrolyseure und Wärmepumpen – um mehr als 70 Prozent gestiegen.

Wenn neue Technologien ausgereift sind, werden ihre Kosten sinken, was die Produktivität und die Rentabilität der Unternehmen verbessern wird. Europa ist ein Handels-, Talent- und Technologiezentrum, daher ist es entscheidend, jetzt die richtigen Investitionen zu tätigen, um darauf aufbauend unsere Führungsposition zu erhalten.

Technologische Führerschaft ist auch aus geopolitischer Sicht wichtig. Die Corona-Pandemie und der Krieg in der Ukraine haben gezeigt, dass Europa zuverlässige Wertschöpfungsketten und strategische Autonomie braucht.

Die EU ist führend im Bereich der grünen Technologien und muss es auch bleiben, mit starken industriellen Kapazitäten und einem sicheren Zugang zu den notwendigen kritischen Vorleistungen und Rohstoffen. Investitionen in diesen Bereichen werden für die EIB-Gruppe in Zukunft Priorität haben.

15 Prozent der weltweiten Emissionen macht der Straßenverkehr aus.

Dazu zählt der Straßenverkehr, der für 15 Prozent der weltweiten Emissionen verantwortlich ist. Der Bau neuer europäischer Gigafactories, riesiger Produktionszentren für die Herstellung von Batteriezellen für Elektrofahrzeuge und für umweltfreundliche Speicherlösungen, ist auch für die strategische Autonomie unseres Kontinents von entscheidender Bedeutung.

Grüne Technologien sind heute oft noch nicht wettbewerbsfähig

Starke öffentliche Institutionen wie die Europäische Investitionsbank-Gruppe mit einer Bilanzsumme von 600 Milliarden Euro sind unerlässlich, um das finanzielle Risiko des Privatsektors bei der Entwicklung bahnbrechender Netto-Null-Technologien zu mindern, die wir für klimagerechtes Wirtschaften brauchen werden.

Denn das Herzstück des Klimaschutzes sind Innovationen. Etwa ein Drittel der erforderlichen Emissionssenkungen erfordert Technologien, die heute entweder nicht verfügbar oder nicht wettbewerbsfähig sind, etwa Elektrolyseure für grünen Wasserstoff und Technologien, die helfen, die Stahlherstellung und die Schifffahrt zu dekarbonisieren.

1 Drittel etwa der erforderlichen Emissionssenkungen erfordert Technologien, die heute entweder nicht verfügbar oder nicht wettbewerbsfähig sind.

Der Erfolg des grünen Übergangs hängt von massiven Investitionen in die Versorgung mit sauberer und erschwinglicher Energie für unsere Industrie, unsere Fahrzeuge und unsere Gebäude ab. Das bedeutet auch, dass wir in die Energieeffizienz kleiner und mittlerer Unternehmen, öffentlicher Gebäude und Wohnhäuser investieren müssen.

Bezahlbarer Wohnraum hat für die Regierungen in allen Mitgliedstaaten hohe politische Priorität. In Zusammenarbeit mit nationalen Behörden und Finanzinstituten kann die EIB-Gruppe dazu beitragen, Investitionen hier zu erhöhen, um die CO₂-Emissionen deutlich zu senken und den Bedürfnissen und Erwartungen der Bürger gerecht zu werden.

Ich bin zuversichtlich, dass wir in Europa über die Mittel verfügen, um den grünen Wandel zu einem wirtschaftlichen Erfolg zu machen, indem wir in öffentlich-privaten Partnerschaften zusammenarbeiten und praktische Lösungen finden.

Der Klimaschutz ist die entscheidende Herausforderung unserer Generation. Wir haben keine Zeit zu verlieren, und wir sind auf dem richtigen Weg.