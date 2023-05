Diffuse Lage in der Schlacht um Bachmut Später Erfolg oder Phyrrus-Sieg für Putin?

Sie ist nicht viel mehr als eine Trümmerstadt ohne Bewohner – und doch Symbol des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Seit Monaten steht die Schlacht um Bachmut im Fokus der Berichterstattung, aber auch der Propaganda beider Kriegsparteien.

Am Wochenende kam erstmals wieder Bewegung in die Lage vor Ort: Wladimir Putins Söldnerchef Jewgeni Prigoschin verkündete die Einnahme der Stadt in der Ostukraine durch seine Wagner-Truppen. Am Sonntag dann sorgte hierzu die Aussage des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj für große Verwirrung.

Was ist passiert?

Beim Treffen mit US-Präsident Joe Biden am Rande des G7-Gipfels in Hiroshima fragte ein Reporter Selenskyj, ob die Stadt noch in ukrainischer Hand sei, und schob nach, dass sie russischen Angaben zufolge gefallen sei. Der ukrainische Präsident antwortete darauf mit den Worten: „Ich denke nicht.“

Bachmut ist nicht viel mehr als ein Trümmerfeld. © IMAGO/SNA/IMAGO/RIA Novosti

Er betonte, die Stadt sei fast vollständig zerstört und es gebe dort „eine Menge toter Russen“. Es sei „eine Tragödie“ und Bachmut „nur in unseren Herzen“. Dies werteten viele als Bestätigung für die Aussage der Russen – bis ein ukrainischer Regierungssprecher genau das dementierte.

Selenskyj sei falsch verstanden worden, erklärte Serhij Nykyforow. Mit „Ich denke nicht“ habe er auf die Aussage des Reporters geantwortet, dass die Russen Bachmut eingenommen hätten.

Ist Bachmut gefallen?

Zuletzt hielten die ukrainischen Verteidiger nur noch im äußersten Westen Bachmuts ein paar Häuserblocks. Nun scheint die Stadt vollständig gefallen. „Die Videos, die von Prigoschin selbst und von Reportern, die ihm nahestehen, zeigen eindeutig, dass Bachmut unter russischer Kontrolle ist“, sagt Simon Weiß, Russland-Experte bei der Friedrich-Ebert-Stiftung. „Der Fall von Bachmut hat sich seit Tagen, in der finalen Phase der Erstürmung der Stadt, abgezeichnet.“

Ein Propagandavideo der russischen Kämpfer: Wagner-Söldner feiern den Sieg über die Stadt – doch schon bald könnte ihnen die Einkesselung drohen. © imago/ITAR-TASS/IMAGO/Concord Group Press Office

Den ukrainischen Soldaten sei aber ein relativ geordneter Rückzug gelungen. Hierbei hätten die Angriffe ihrer Armee samt Geländegewinnen nördlich und südlich von Bachmut eine wichtige Rolle gespielt, so Weiß.

Weshalb dementiert Kiew?

Das ist wahrscheinlich Strategie: In Bachmut sind auch viele ukrainische Soldaten gefallen, die schon bald woanders fehlen könnten. „Das ukrainische Verteidigungsministerium wird sich sehr wahrscheinlich bis zur entscheidenden Phase seiner Offensive mit klaren Positionierungen zu Bachmut zurückhalten. Zumal aus Sicht Kiews die Vorstöße an den Flanken von Bachmut Hoffnungen geweckt haben, die man erhalten möchte“, sagt Weiß.

Es ist die erste, eroberte Stadt dieser Größe seit Ende Juli. Seitdem gab es keine – ‚Erfolge‘ dieser Art – deshalb hat Bachmut diese große Symbolkraft für Russland. Carlo Masala, Sicherheitsexperte und Professor an der Universität der Bundeswehr in München

Warum ist Bachmut so wichtig?

„Die Stadt ist ein symbolischer Gewinn für die russischen Streitkräfte und die Wagner-Söldner, denn es ist die erste, eroberte Stadt dieser Größe seit Ende Juli. Seitdem gab es keine ‘Erfolge’ dieser Art – deshalb hat Bachmut diese große Symbolkraft“, sagt Carlo Masala, Professor an der Universität der Bundeswehr in München, dem Tagesspiegel.

Strategisch habe die Stadt keine große Bedeutung, weil es in der Nähe von Bachmut gut ausgebaute Verteidigungsstellungen gebe. Dorthin haben sich die Ukrainer zurückziehen und den weiteren Vormarsch der Russen aufhalten können, so Masala.

75.000 Menschen lebten einst in Bachmut.

Wie groß sind die Verluste?

Bachmut, wo früher rund 75.000 Menschen lebten, ist durch die Gefechte völlig zerstört worden. Die Schlacht habe mehr als 220 Tage gedauert, erinnert Weiß: „Es war die bisher längste und wahrscheinlich blutigste Schlacht in diesem Krieg. Die Zerstörungen sind gewaltig, ebenso der Ressourceneinsatz von beiden Seiten.

Es werden andere Symbole dazukommen, aber im letzten halben Jahr war es vor allem die Intensität des Kampfes in Bachmut, die die Schlagzeilen und die Aufmerksamkeit dominierte.“

Offizielle Zahlen zu Verletzten und Toten gibt es weder aus Kiew, noch aus Moskau. Allerdings gab Prigoschin – auf dem Höhepunkt seines öffentlich ausgetragenen Streits mit dem russischen Verteidigungsminister Sergej Schoigu und Generalstabschef Waleri Gerassimow – angebliche Tageszahlen zu toten Wagner-Kämpfern heraus.

„Es waren zwischen 100 und 170 Tote täglich“, sagt Weiß. Man könne somit für die gesamte Dauer des Kampfes um die Stadt und deren direkte Umgebung von Zehntausenden Toten und Verletzten auf beiden Seiten ausgehen.

Sitzt Prigoschin in der Falle?

Für Söldnerchef Prigoschin ist der Fall Bachmuts kein Sieg, sondern vielleicht bald schon ein Problem. So bat er am vergangenen Freitag sogar seine Intimfeinde Schoigu und Gerassimow um Unterstützung: „Leisten Sie noch ein paar Tage so gut es geht Widerstand, damit die Flanken nicht bröckeln.“

Denn: An den Flanken, die Prigoschin Sorgen machen, sind die ukrainischen Streitkräfte in den letzten Tagen erfolgreich zu Attacken auf die regulären russischen Streitkräfte übergegangen. Wenn dort die Front nicht hält, sitzen die Söldner in Bachmut in der Falle. Ihnen droht die Einkesslung