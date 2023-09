„Doppelspitze“ bei Frankreichs Rechten Marine Le Pen und ihr junger Protegé ergänzen sich

Zwei Monate ließ Marine Le Pen nichts von sich hören – eine ungewöhnlich lange Zeit für die sonst in den französischen Medien so omnipräsente Politikerin. Umso angriffslustiger trat die 55-Jährige am vergangenen Wochenende bei einer Veranstaltung ihrer rechtsextremen Partei Rassemblement National (RN) im südfranzösischen Beaucaire auf.