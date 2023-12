Drei Faktoren spielen eine Rolle Putin soll zu einem Waffenstillstand in der Ukraine bereit sein

Russlands Präsident Wladimir Putin soll offen für einen Waffenstillstand in der Ukraine sein, wenn die jetzige Frontlinie dabei eingefroren würde. Das berichtet die „New York Times“ unter Berufung auf ehemalige hochrangige russische und US-amerikanische Offizielle.

Ihren Aussagen nach hat Putin diese Signale bereits seit September über Vermittler ausgesendet. Die Offiziellen berichten, dass Putin am liebsten einen Sieg in der Ukraine erklären und den Krieg hinter sich lassen würde. Aus ihrer Sicht dauert dem russischen Präsidenten der Krieg schon zu lange. Er hatte mit geringem Widerstand der Ukrainer gerechnet.

Allerdings gibt es keine Anzeichen dafür, dass die Ukrainer einem Waffenstillstand zu diesen Konditionen zustimmen würden. Sie wollen das von Russland seit 2014 eingenommene ukrainische Gebiet vollständig zurückerobern.

Doch die aktuelle Situation biete Putin eine willkommene Gelegenheit für einen solchen Deal: die Patt-Situation an der Front, die schwächelnde Unterstützung des Westens für die Ukraine und die Ablenkung durch den Gaza-Krieg. Die ehemaligen russischen Offiziellen berichten allerdings, dass Putin seine Meinung zu einem Waffenstillstand auch wieder ändern könnte, sollte Russland das Momentum zurückgewinnen.

„Er ist wirklich gewillt, an den derzeitigen Positionen zu stoppen“, sagt der ehemalige russische Offizielle zur „New York Times“. Allerdings ohne weitere Kompromisse: „Er will sich nicht einen Meter zurückziehen.“ Putin soll einen Waffenstillstand auch im vergangenen Jahr in Betracht gezogen haben, nachdem die ukrainische Armee die russische in der Region Charkiw im Nordosten des Landes überrannt hatte. (Tsp)