Dritter US-Besuch des Bundeskanzlers US-Präsident Biden empfängt Scholz im Februar im Weißen Haus

US-Präsident Joe Biden will Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) Anfang Februar im Weißen Haus empfangen. Bei dem Besuch am 9. Februar solle die „entschlossene Unterstützung für die Verteidigung“ der Ukraine bekräftigt werden, teilte Bidens Sprecherin, Karine Jean-Pierre, am Samstag mit.

Scholz und Biden wollen demnach außerdem über die „Bemühungen zur Verhinderung einer regionalen Eskalation im Nahen Osten“, ihre „unerschütterliche Unterstützung für Israels Recht auf Selbstverteidigung“ sowie über die Unterstützung der Menschen im Gazastreifen sprechen. Ebenfalls wolle man sich vor dem Nato-Gipfel im Sommer in Washington miteinander abstimmen, so das Weiße Haus.

Für Scholz ist es bereits der dritte Besuch im Weißen Haus als Kanzler. Scholz war Anfang Februar 2022 zu seinem Antrittsbesuch in Washington, nur wenige Wochen nach der Amtsübernahme. Gut ein Jahr später wurde er von Biden erneut im Weißen Haus empfangen. (dpa)