Drohnentechnologie im Werkunterricht In russischen Schulen wird jetzt militärtechnisches Zeichnen gelehrt

Russland will Schulkinder stärker in der Drohnentechnik ausbilden. Russische Schulkinder sollen im Werkunterricht mehr über Drohnentechnologie für militärische und industrielle Zwecke lernen, kündigt die stellvertretende Bildungsministerin Tatjana Wassiljewa laut der Nachrichtenagentur Tass am Freitag im Parlament an.

Zudem solle vermehrt technisches Zeichnen für die Arbeit an Bauplänen auf den Stundenplan.

Russland will Drohnenproduktion verdreifachen

Drohnen, die von tragbaren Kleingeräten bis hin zu vollwertigen unbemannten Flugzeugen reichen, sind zu einer der wichtigsten Waffen im Ukraine-Krieg geworden.

Ein Soldat des Minenabwehrzentrums unterrichtet in einer Schule in der Luhansker Volksrepublik das Fach Minenaufklärungskurs. © IMAGO/SNA

So setzt Russland massiv vergleichsweise günstige Angriffsdrohnen iranischer Bauart ein, die zur Detonation auf ein Ziel gesteuert werden.

Erst kürzlich kündigte die Regierung an, die russische Drohnenproduktion bis 2030 auf mehr als 32.000 Stück pro Jahr fast zu verdreifachen. (Reuters)