Einschätzung von Ex-US-General Streumunition könnte großes Problem der Ukraine lösen

Die Ukraine hat wiederholt die Lieferung von Streumunition gefordert. Der Einsatz der Waffe gilt jedoch aus humanitären Gründen als umstritten. "CNN" berichtet, dass die Biden-Regierung die Lieferung der kontroversen Waffen in Betracht zieht.

Die bisher schleppend verlaufende Gegenoffensive der Ukraine könnte laut "CNN" den Ausschlag für die Lieferung geben. Die USA zögerten bisher, unter anderem, weil einige wichtige Verbündete der USA, darunter das Vereinigte Königreich, Frankreich und Deutschland, ein Verbot von Streumunition unterzeichnet haben.

Streumunition ist eine Waffe mit „Flächenwirkung“, die eine größere Anzahl kleinerer sogenannter „Bomblets“ abwirft. Entwickelt wurde sie im Zweiten Weltkrieg, um mehrere, über ein großes Gebiet verteilte Ziele zu treffen, insbesondere Infanterie und nicht gepanzerte Fahrzeuge.

Ben Hodges, ehemaliger Kommandeur der US-Armee in Europa, ist der Ansicht, dass Streumunition das russische Feuer aus Schützengräben und Artillerie unterdrücken könnte, wodurch die Ukraine mehr Zeit hätte, sich einen Weg durch die Minenfelder zu bahnen, sagte er „The Economist“. Jene Minenfelder stellen bisher eines der größten Probleme für die ukrainische Gegenoffensive dar.

Die Waffen sind so konzipiert, dass sie sich über ein weites Gebiet verteilen, wobei nicht explodierte „Bomblets“ noch lange nach Kriegsende eine Gefahr für die Zivilbevölkerung darstellen.

Die Ukrainer entgegnen, dass sie am besten in der Lage seien, die Abwägung zwischen dem gegenwärtigen Nutzen und dem künftigen Schaden für die Zivilbevölkerung in ihrem Land zu treffen. Sowohl die Ukraine als auch Russland haben bisher Streubomben eingesetzt. Die Ukraine nutzte alte Sowjetbestände sowie solche aus türkischer Lieferung. (Tsp)