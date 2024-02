Entführer von Soldatin Noa Marciano Israels Armee will Hamas-Kommandeur des 7. Oktober getötet haben

Die israelische Armee hat am Donnerstag erklärt, einen weiteren hochrangigen Hamas-Kommandeur, der an dem Massaker vom 7. Oktober beteiligt gewesen sein soll, am Mittwoch durch einen Luftangriff im Süden Gazas getötet zu haben.

Es handelt sich demnach um Ahmed Ghoul, den Kommandeur des Shati-Bataillons der Hamas. Der Erklärung zufolge war Ghoul am 7. Oktober in Israel und war dann nach seiner Rückkehr in den Gazastreifen für die Bewachung der Soldatin Noa Marciano verantwortlich. Die 19-Jährige diente als Späherin in Nahal Oz und wurde von der Hamas entführt, die später ein Video von ihr veröffentlichte.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Tage später fanden die israelischen Streitkräfte Marcianos Leiche, nachdem Soldaten und Shin Bet-Kräfte sie in einem Gebäude in der Nähe des Shifa-Krankenhauses entdeckt hatten. Medizinische Behörden und das Militärrabbinat identifizierten ihre Leiche, nachdem sie nach Israel gebracht worden war. (Tsp)