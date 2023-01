„Er wird seinen nächsten Geburtstag nicht erleben“ Russischer Ex-Parlamentarier rechnet mit Putins Tod

Der russische Oppositionelle Ilja Ponomarjow rechnet damit, dass der Kremlchef noch in diesem Jahr sterben wird. Prognosen über Wladimir Putins Gesundheitszustand oder seinen baldigen Tod sind nichts Neues. Dennoch sagte Ponomarjow in einem Interview mit der US-Nachrichtenseite „Newsweek“: „Meine Prognose bleibt, dass er seinen nächsten Geburtstag nicht erleben wird.“

Putin wird am 7. Oktober 71 Jahre alt. Mit einem natürlichen Tod rechnet der Exilrusse, der derzeit in der Ukraine lebt, jedoch nicht. Rückschläge der russischen Streitkräfte in der Ukraine und mangelnde Kontrolle über die annektierten Gebiete, könnten dazu führen, dass sich sein innerer Kreis gegen ihn wendet. „Putins Macht beruht auf seiner Position als Alphamännchen, als die Person, die unbesiegbar ist. 2022 war das Jahr, in dem diese Position zu schwinden begann.“



„Mein persönlicher Traum ist es natürlich, [Putin] in Den Haag zu sehen, aber ich glaube nicht, dass er es schaffen wird“, wird Ponomarjow zitiert. „Diejenigen, die ihn umgeben, werden ihm nicht erlauben, nach Den Haag zu gehen, weil seine Aussage für sie sehr schädlich sein könnte ... [also] wird er getötet werden.“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Ilja Ponomarjow war von 2007 bis 2016 Mitglied der russischen Staatsduma. Er stimmte im Jahr 2014 als einziger der 450 Abgeordneten gegen die völkerrechtswidrige Annexion der Krim. Zwei Jahre später wurde ihm sein Mandat entzogen. Nach dem Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine trat er den ukrainischen Streitkräften bei. „Ich kämpfe nicht gegen [Russland]. Ich kämpfe gegen Putin und den Putinismus und den russischen Faschismus“, sagte Ponomarev damals der Deutschen Welle. (Tsp)

Zur Startseite