Erst Zivilisten schützen, dann Hamas angreifen? Wie Israel jetzt seine Offensive in Rafah plant

Die lang angekündigte Offensive auf die Stadt Rafah im südlichen Gazastreifen rückt offenbar näher. Israels Streitkräfte hätten alle notwendigen Vorbereitungen getroffen und könnten mit dem Militäreinsatz beginnen, sobald sie eine Genehmigung der Regierung erhielten. Das berichten israelische Medien.

Seit Wochen wird versucht, Israel von einem Angriff auf Rafah abzuhalten, weil das Leben Zehntausender Menschen in Gefahr sei. Die Führung in Jerusalem argumentiert, es sei militärisch zwingend notwendig, gegen die dort operierenden Hamas-Einheiten vorzugehen. Anders könne ein Sieg über die Islamisten nicht errungen werden.

Allerdings scheint Israel bereit zu sein, auf eine neue, vielleicht weniger verlustreiche Kriegsführung zu setzen. Bis zum tatsächlichen Beginn des Einsatzes könnten deshalb noch Wochen vergehen.

Was ist über Israels angekündigten Einsatz bekannt?

Übereinstimmenden Berichten zufolge plant die Armeeführung entgegen ersten Überlegungen keine großangelegte Offensive, sondern ein schrittweises Vorgehen – vermutlich auf Druck der USA und anderer Staaten.

Das Ziel: die Zahl der zivilen Opfer begrenzen. Mehrere Wochen sollen gezielte Militäraktionen stattfinden, um verbliebene Hamas-Bataillone zu zerstören. Dafür sollen zwei Brigaden von Reservisten mobilisiert worden sein, um andere Einheiten für das Vorgehen in Rafah freizustellen.

Vor dem eigentlichen Angriff sollen Zivilisten einige Wochen lang die Möglichkeit bekommen, sich in Sicherheit zu bringen. Vorgesehen ist wohl, ein Teil der Flüchtenden in provisorischen Camps unterzubringen.

Das „Wall Street Journal“ berichtet, Israels Verteidigungsministerium habe 40.000 Zelte für jeweils zehn bis zwölf Menschen bestellt. Auch soll die Zahl der Hilfslieferungen erhöht werden. Laut der „Jerusalem Post“ haben wegen der zu erwartenden Offensive bereits bis zu 200.000 Palästinenserinnen und Palästinenser Rafah in Richtung Chan Junis verlassen.

Wie beurteilen Hilfsorganisationen die Evakuierungspläne?

Christof Johnen, Leiter Internationale Zusammenarbeit beim Deutsche Roten Kreuz, bleibt ob der mutmaßlichen Lieferung Tausender Zelte skeptisch. „Wir haben keine verlässlichen Informationen über die von Israel zur Verfügung gestellte Infrastruktur und können diese daher nicht beurteilen.“ Zelte allein böten aber keinen sicheren Schutz vor Waffen.

Der wiederholte Auf- und Abbau improvisierter Versorgungsstrukturen ist eine zusätzliche Hürde für die humanitäre Hilfe. Christof Johnen, Leiter Internationale Zusammenarbeit beim Deutsche Roten Kreuz

Die vorrangige Frage sei, wohin Menschen sicher fliehen könnten. „Generell gilt, dass Schutz für Unbeteiligte nicht ‚gefunden‘ werden muss – er muss von den Konfliktparteien gewährleistet werden.“

Auf dieser Grundlage müsse auch die Situation in Rafah bewertet werden. Eine erneute Evakuierung – viele der etwa 1,5 Millionen Menschen in Rafah sind in den vergangenen Monaten aus dem Norden des abgeriegelten Küstenstreifens in die Stadt geflohen – würde die notleidenden Menschen „vor kaum lösbare Herausforderungen“ stellen.

Hiba Tibi ist Länderdirektorin für das Westjordanland und Gaza bei der Hilfsorganisation Care.

Das sieht Hiba Tibi von der Hilfsorganisation Care, ähnlich. „Wir sind zutiefst besorgt über die Auswirkungen der Gewalt auf Frauen, Mädchen, Kinder und ältere Menschen, die besonders gefährdet sind“, sagt die Länderdirektorin für das Westjordanland und Gaza.

Zugleich warnt sie vor einem Angriff auf die Stadt. „Eine Militäroffensive würde Zehntausenden von Zivilist:innen in Rafah, die nirgendwo anders hin können, katastrophales Leid zufügen.“ Es brauche jetzt vielmehr einen „dauerhaften Waffenstillstand“. Im Süden Gazas sei die Sorge über einen bevorstehenden Angriff sehr groß, viele Menschen würden ihr gesamtes „Hab und Gut“ zusammenpacken.

1,5 Millionen Menschen haben im Großraum Rafah Schutz gesucht.

Genau diese „permanente Unsicherheit und Unplanbarkeit“ ist für die Zivilbevölkerung „eine große seelische Belastung“, sagt Johnen. Funktionierende Lebensmittelgeschäfte, Bäckereien oder Krankenhäuser gebe es schon jetzt kaum mehr. „Sie werden dort improvisiert, wo die Menschen Zuflucht finden. Der wiederholte Auf- und Abbau derartiger Versorgungsstrukturen ist eine zusätzliche Hürde für die humanitäre Hilfe.“

Warum hält Israel an der Militäroperation gegen die Hamas in Rafah fest?

Für Israels militärische und politische Führung steht fest: Der Krieg gegen die Terrororganisation kann nur erfolgreich sein, wenn sie auch in Rafah besiegt wird. Dort sollen sich noch schlagkräftige Einheiten der Islamisten aufhalten.

Davon geht auch Joachim Krause aus. „Fakt ist: In Rafah sitzen noch mehrere Tausend Hamas-Kämpfer, die Führung der Gaza-Islamisten und mit ihnen die letzten Geiseln“, sagt der frühere Direktor des Instituts für Sicherheitspolitik.

Joachim Krause, Politikwissenschaftler und früherer Direktor des Kieler Instituts für Sicherheitspolitik.

Nach Krauses Einschätzung dürften gelegentliche Operation am Boden allerdings nicht ausreichen, um die Hamas entscheidend zu schlagen. „Israels Armee müsste mit großer militärischer Überlegenheit vorgehen. Anderenfalls könnten die eigenen Verluste zu groß werden.“ Zudem würde die Hamas Grund zum Jubeln haben, sollten sich israelische Einheiten sogar zurückziehen müssen.

Israels Armee müsste mit großer militärischer Überlegenheit vorgehen. Anderenfalls könnten die eigenen Verluste zu groß werden. Joachim Krause, Experte für Sicherheitspolitik

Krause vermutet, dass Israel nach Abschluss der Evakuierung der Zivilbevölkerung zunächst die Grenze zu Ägypten abriegeln werde. Dazu gehöre auch, die dortigen Tunnelanlagen möglichst unbrauchbar zu machen.

In einem nächsten Schritt könnte die systematische Bekämpfung der Hamas-Einheiten beginnen. Der Politikwissenschaftler rechnet in Rafah mit ähnlichen Zerstörungen wie schon in anderen Orten des Gazastreifens. Denn die Hamas verschanze sich in normalen Wohnhäusern und öffentlichen Einrichtungen.

Dem israelischen Rundfunk zufolge bereiten sich die islamistischen Kämpfer schon längere Zeit auf Israels Einsatz vor. Sie hätten unter anderem Lebensmittelvorräte angelegt und Waffen gehortet. Auch die Zahl der Bewacher für die Geiseln sei erhöht worden.

Ist Israel vor der Offensive zu einem neuen Geiseldeal bereit?

Die Verhandlungen über eine Feuerpause und die Freilassung israelischer Geiseln sind festgefahren. Doch nun könnte womöglich Bewegung in die Gespräche kommen.

In israelische Medien wie dem Fernsehsender Channel 12 heißt es, die Regierung um Premier Benjamin Netanjahu sei bereit, von ihrer Forderung nach Freilassung von 40 Verschleppten abzurücken. In einer ersten Phase würde man sich mit 20 Geiseln zufriedengeben. Es gehe dabei um Frauen, Männer über 50 und Schwerkranke.

Im Gegenzug könnte sich Israel bereit erklären, Flüchtlingen die Rückkehr in den Norden des Gazastreifens zu gestatten. Wie viele palästinensische Häftlinge freikommen würden, ist ebenso unklar wie die Dauer einer möglichen Feuerpause.

Ein entsprechender Vorschlag könnte den Berichten zufolge bald den Vermittlern Katar, Ägypten und den USA vorgestellt werden. Kairo, so heißt es, wolle unbedingt eine Verständigung zwischen Israel und der Hamas herbeiführen – um einen Militäreinsatz in Rafah doch noch zu verhindern.