Erste Aufnahme seit dem Putsch Foto zeigt Prigoschin in Unterhose auf Feldbett

In einem kürzlich aufgetauchten Foto ist der Chef der Wagner-Gruppe, Jewgeni Prigoschin, in Unterhose zu sehen. Auf dem Bild befindet er sich auf einem Feldbett in einem Mannschaftszelt. Zuerst berichtete die „Bild“ darüber.

Veröffentlicht wurde das Bild von einem mit Wagner verbundenen Telegram-Kanal. Den Metadaten zufolge wurde das Foto, der „Bild“ zufolge, am 12. Juli um 7:24 Uhr morgens aufgenommen. Es ist das erste Bild des Wagner-Chefs seit seinem Putsch gegen Putin Ende Juni.

Prigoschin gilt als Multimillionär. Als sein Anwesen kürzlich von russischen Sicherheitskräften gestürmt wurde, veröffentlichte der Inlandsgeheimdienst FSB ein Foto seiner prunkvollen Villa. Das dürfte ihm zuwider laufen: Prigoschin selbst inszeniert sich üblicherweise als Kommandeur mit seinen Söldnern an der Front. Das jetzt erschienene Bild ließe sich daher als Versuch einer Gegendarstellung deuten.

Das scheint Früchte zu tragen: Als seine Söldner in Rostow eine Kommandozentrale der russischen Armee besetzten, feierten sie viele Einwohner und machten Selfies mit Prigoschin. Demnach gilt er vielen als Symbol gegen die Korruption, als Gegenpol zur „Kreml-Elite“.

Der Telegram-Kanal verfasste kurz nach Veröffentlichung des Fotos eine weitere Nachricht: „‚Unser Elefant‘ – ein herzlich gemeintes Kompliment für die Durchsetzungskraft des Wagner-Chefs.“ Dieser Zuspruch, insbesondere der eigenen Söldner und Kommandeure, könnte derzeit überlebenswichtig sein für Prigoschin.

Der Ort, an dem das Foto aufgenommen wurde, bleibt unklar. Denkbar wäre der „Bild“ zufolge, dass er sich in neu errichteten Mannschaftszelten in Belarus oder an einem der Wagner-Stützpunkte im Süden Russlands befindet. (Tsp)