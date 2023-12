Mitteilung des Pentagons Angriff auf US-Kriegsschiff und mehrere Handelsschiffe im Roten Meer

Das US-amerikanische Kriegsschiff USS Carney und mehrere Handelsschiffe sind am Sonntag im Roten Meer angegriffen worden. Das berichtet die Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf eine Mitteilung des Pentagons.

"Wir haben Kenntnis von Berichten über Angriffe auf die USS Carney und Handelsschiffe im Roten Meer und werden Informationen liefern, sobald sie verfügbar sind", heißt es demnach aus dem US-Verteidigungsministerium.

Bei der USS Carney handelt es sich um einen Zerstörer der Arleigh-Burke-Klasse. Das britische Militär hatte zuvor bereits von einem mutmaßlichen Drohnenangriff und Explosionen im Roten Meer berichtet, ohne allerdings weitere Details zu nennen.

Ein nicht namentlich genannter US-Beamter sagte der AP dem Bericht zufolge, die Angriffe hätten um 10 Uhr morgens in Sanaa, der Hauptstadt Jemens, begonnen und etwa fünf Stunden angehalten. Ein weiterer US-Beamter sagte, ebenfalls anonym, dass die USS Carney mindestens eine Drohne abgefangen habe.

Unterdessen bekannten sich die Huthi-Rebellen einem Bericht der „Times of Israel“ zufolge zu zwei Angriffen auf Schiffe an der jemenitischen Küste. Demnach seien die angeblich "israelischen" Schiffe wegen des Gaza-Kriegs ins Visier genommen worden.

Veröffentlicht worden sei die Erklärung in den sozialen Medien. Darin heißt es laut Bericht, die Huthis hätten die Schiffe in der Straße von „Bab al-Mandab“, einer strategischen Wasserstraße, die das Rote Meer mit dem Golf von Aden verbindet, durchgeführt, und das erste Schiff mit einer „Rakete und das zweite mit einer Drohne“ beschossen.

Die vom Iran finanzierten Huthi-Rebellen hatten in der Golfregion zuletzt vermehrt Schiffe angegriffen und gekapert. Die Miliz hatte etwa am 19. November ein mit Israel in Verbindung stehenden Frachter im Roten Meer gekapert.

Seit Beginn des Kriegs zwischen Israel und der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas als Reaktion auf deren brutalen Überfall auf israelisches Staatsgebiet am 7. Oktober haben die Huthi-Rebellen mehrfach Drohnen und Raketen auf Israel abgefeuert, die von der israelischen Luftabwehr sowie von US-Kriegsschiffen abgefangen wurden.

Nicht nur die USA hatte nach dem Terroranschlag der Hamas in Israel Kriegsschiffe in die Region entsandt. Auch Großbritannien schickte vergangene Woche einen zweiten Zerstörer dorthin.(Tsp, AFP)