„Europa, wir entschuldigen uns für die PiS“ : Zehntausende demonstrieren in Warschau gegen Polens Regierung

Am 4. Juni 1989 fanden in Polen die ersten freien Wahlen statt. Am Sonntag drückten Zehntausende ihren Unmut über die Regierung aus. Berlin ist in Sorge um das Verhältnis zu Warschau.