„Existenzielle Bedeutung für Europa“ Selenskyj zieht Vergleich zu Kampf der Alliierten gegen Nazi-Deutschland

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den Abwehrkampf der Ukraine gegen die russischen Invasoren bei einer Rede im französischen Parlament in Paris mit dem Kampf der Alliierten gegen die Nazis im Zweiten Weltkrieg gleichgesetzt. „Dieser Kampf um die Ukraine jetzt hat ebenfalls existenzielle Bedeutung für Europa.“

Selenskyj bedankte sich für die die angekündigte Lieferung von Mirage-Kampfjets. „Ihre Kampfflugzeuge, Ihre hervorragenden Jagdflugzeuge, werden von ukrainischen Piloten gelenkt beweisen, dass Europa stärker ist, dass Europa stärker ist als das Böse, das gewagt hat, es zu bedrohen“, sagte Selenskyj.

Russland sei ein „gemeinsamer Feind“, und der russische Präsident Wladimir Putin errichte ein „Anti-Europa“, sagte Selenskyj. „Wir haben mit Ihnen zusammen kein Recht zu verlieren“, mahnte Selenskyj und erteilte Überlegungen eines Einfrierens des Krieges entlang der jetzigen Frontlinie erneut eine Absage. Er appellierte zugleich an die Abgeordneten, bei der Unterstützung seines Landes nicht nachzulassen. Die Rede wurde mehrfach von Beifall unterbrochen.

Selenskyj war am Donnerstag in Frankreich eingetroffen, um gemeinsam mit US-Präsident Joe Biden, dem kanadischen Premierminister Justin Trudeau und dem britischen Premierminister Rishi Sunak an den Gedenkfeierlichkeiten zum 80. Jahrestag des D-Day in der Normandie teilzunehmen.

Der ukrainische Präsident wird am Abend von Präsident Emmanuel Macron im Élysée-Palast empfangen. (dpa)